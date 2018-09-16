شاهد... نصائح هيفاء وهبي لمواجهة التحرش والتقاط "سيلفي" مثالية

قدمت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، نصائحها لكل فتاة وامرأة لمواجهة التحرش، كما كشفت عن طقوسها الخاصة لالتقاط صورة "سيلفي" مثالية.

وقالت خلال استضافتها في الحلقة الأولى من برنامج "الحكاية"، من تقديم الإعلامي المصري، عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر"، صباح اليوم الأحد، إن أهم نصيحة توجهها لكل فتاة وامرأة هو تجاهل المتحرش.

وأوضحت أنه ليس على الفتاة والمرأة أن ترد على كل من يتحرش بها في الشارع، وإنما الرد المثالي على المتحرش هو أن يتم تجاهله، وأن يمضين في الطريق، ولا يلتفتن لمعاكساته.

كما قدمت هيفاء وهبي خلال اللقاء نصائحها، من أجل حفاظ المرأة على جمالها، فأشارت إلى أنه لابد أن تهتم بنفسها في الصحة والجمال، لأنه إذا لم تهتم بهذين العاملين، فلن تستطيع الاهتمام من حولها.

كما شددت المطربة والممثلة اللبنانية، على أن المرأة لابد أن تحب نفسها لكي تحب من حولها.

أما عن طقوسها الخاصة بشأن التقاط صورة "سيلفي" مثالية، فقالت هيفاء وهبي في البرنامج، إنه لابد من تخصيص وضعية الألوان الساطعة في كاميرا الهاتف الذكي، وألا يكون الضوء في الخلفية، لتجنب الظهور غامقا في الصورة.

ونوهت هيفاء وهبي أيضا إلى ضرورة اختيار الزواية المناسبة لالتقاط الصورة، وألا يتم التقاطها من أسفل، وإنما من بوضعية "البورتريه".