كندي يربح 125 ألف دولار بفضل "نصيحة البسكويت"

فاز رجل كندي بمبلغ 125 ألف دولار، والذي كفى لحل ما يعانيه من أزمات مالية، وذلك بعد أن نفذ نصيحة مكتوبة داخل عبوة بسكويت.

وذكر موقع walottery إن مواطنا من مدينة فانكوفر الكندية أخبر مسؤولي سحب اليانصيب في واشنطن بأنه وجد بطاقة صغيرة داخل عبوة بسكويت مكتوب عليها "اشتر تذكرة، وكل مشاكلك المالية سيتم حلها فورا".

وأسرع الرجل إلى شراء تذكرة يانصيب، ودهش عندما تبين أن التذكرة التي اشتراها بناء على نصيحة البسكويت هي التذكرة الرابحة بالجائزة الكبرى وقدرها 125 ألف دولار، واعتقد الرجل في بداية الأمر أنه ربح 125 دولار فقط، لكنه سرعان ما تأكد من الحقيقة المذهلة.

وصرح الرجل قائلا: "يمكن تخيل كيف انقلب يومي رأسا على عقب بسبب رسالة الحظ من البسكويت، وعن خططه لإنفاق المبلغ، قال الرجل إن يعتزم تنظيم حفل صغير يعد خلاله وجبة عشاء من السوشي.