بسهولة... تخلص من سموم الجسم عن طريق القدمين

توجد عدة طرق لتخليص الجسم من المواد السامة التي تعلق به عن طريق تلوث الغذاء أو الماء أو الهواء أو حتى نتيجة تناول أنواع معينة من العقاقير الطبية.

ويأتي نقع القدمين في ماء بملح إبسوم أحد أشهر طرق تخليص الجسم من السموم عن طريق القدمين، ويرى البعض أن تغير لون الماء بالملح يعني أن عملية تخليص الجسم من السموم آتت النتائج المرجوة منها، لكن تلك المعلومة ليست صحيحة علميا فتغير لون الماء ربما يحدث لوجود شوائب وليس للسموم الخارجة من الجسم دور في ذلك، حسبما ذكر موقع healthline.

© AP Photo / أشد السموم خطرا على البشر

وعلى الرغم من قلة الأبحاث التي أجريت عن التخلص من السموم عن طريق القدم، إلا أن هناك بعض الباحثين أفادوا بأنها طريقة غير فعالة، في حين أن الأدلة الداعمة لتلك الطريقة لا تستند إلى أدلة علمية قوية.

لكن حتى إن لم يثبت علميا إلى الآن فعالية تخليص الجسم من السموم عن طريق الأقدام، فقد ثبتت فوائد أخرى لنقع القدمين في الماء الدافئ مضافا إليها أملاح إبسوم، ولا يشترط شراء منتجات باهظة الثمن لإضافتها للماء، ومن بين الفوائد التي تحققها هذه الطريقة، منح الجسم توازن الحموضة، والاسترخاء وخفض التوتر وتعزيز المناعة وصحة القلب وخسارة الوزن.

وفي حال عدم توافر ملح إبسوم يمكن استخدام كوب من خل التفاح مع الماء الدافئ، وتترك القدمين في الماء لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة ، أو إضافة البيكينج صودا مع الماء الدافئ مع تدليك القدمين وما بين الأصابع.

يشار إلى أن الخبراء حذروا من استخدام تلك الطريقة للحوامل والأطفال ومرضى السكري أو للمصابين بتقرحات في القدم.