وسائل إعلام: دوقة ساسيكس لم تعد تستطيع أن تخفي بطنها وهي حامل بتوأم (صورة)

في حين أنه لا يوجد إلى الآن أي تأكيد رسمي على صحة هذه المعلومات، ولكن بعض المقربين من العائلة الملكية قالوا بشكل سري إن ميغان ماركل لا يمكنها إخفاء بطنها، حيث أنها حامل بتوأم.

#юмор Беременная двойней Меган Маркл показала огромный живот pic.twitter.com/93Wsu6WQSS — Ирина Полякова (@righsompgi) September 24, 2018

ووفقا للصحفيين البريطانيين، فإن الحظ قد حالفها، حيث سيظهر في عائلتها طفل وطفلة، والبعض الآخر قال إنها حامل بطفلتين، في نفس الوقت. وكدليل على ذلك، قاموا بنشر صورة لها تظهر عليها آثار الحمل.

وكما أن قصر باكنغهام لم يقم بالتعليق على المعلومات "المثيرة للاهتمام، وفي نفس الوقت لم ينفي أي منها.