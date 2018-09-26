الإناث يتفوقن على الذكور في مهارات القراءة وتعلم اللغات

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العلماء توصلوا إلى تلك النتائج بعد أن أجروا دراسة شملت 4 ملايين طالب أمريكي في المدارس العليا، واستمرت لنحو ثلاثة عقود.

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وتبين للباحثين أن التفوق الأنثوي يظهر بوضوح في عمر يتراوح بين 10-18 عاما، إلا أن الفجوة بين الجنسين تقل بشكل كبير بعد عمر الـ18 عاما.

وأرجع العلماء السبب في تفوق الإناث في هذا الصدد إلى أن الذكور بوجه عام أكثر عرضة للإصابة بالإعاقات المتعلقة بالتعلم مقارنة بنسبة إصابة الإناث بالمشكلة ذاتها، فضلا عن أن لدى الذكور مشاكل سلوكية مثل ضعف الانتباه.

يضاف إلى تفوق الإناث في هذا الصدد اختلاف الطريق التي يستخدم بها كل من الإناث والذكور أدمغتهم عند العملية التعليمية، إذ تستخدم الإناث كل من نصفي الدماغ عند القراءة والكتابة، بينما يعتمد الذكور على نصف واحد فقط، وفقا لدراسات سابقة.