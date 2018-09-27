سجين يهرب لـ"سبب لا يمكن تصديقه"

قضت محكمة فيدرالية في ولاية أتلانتا الأمريكية، اليوم الخميس، على أحد السجناء، بإطالة مدة سجنه، كعقاب له على هروبه من السجن.

وحوكم السجين بقضاء عاما و9 أشهر إضافية داخل السجن، بسبب هروبه من أجل ممارسة الجنس مع صديقاته، وفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس".

ويقول ممثلو الادعاء الاتحاديون، إن الحكم الجديد سيتم تطبيقه على السجين، ويدعى جاي إل. توماس من مدينة دالتون، بعد انقضاء فترة سجنه الحالية، البالغة 11 عاما و3 أشهر.

ويقول ممثلو الادعاء، إن صور المراقبة أظهرت هروب توماس من سجن الولايات المتحدة في أتلانتا، في شهري مارس/ آذار، وأبريل/ نيسان 2016.

وأشاروا إلى أن شهود العيان، وسجلات الهاتف المحمول، وغيرها من الأدلة، أكدت هروب توماس من السجن 3 مرات، من أجل ممارسة الجنس مع صديقتين مختلفتين.

وكان جاي إل. توماس قد حكم عليه بالسجن في يناير/ كانون الثاني 2015، بعد إدانته بحيازة الكوكايين بنية التوزيع، وتم إرساله في عام 2016 إلى معسكر للسجناء، يتمتع بالحد الأدنى من الأمن.