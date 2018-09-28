إعلان جوائز مهرجان الجونة السينمائي... "يوم الدين" أفضل فيلم روائي عربي

أعلن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، جوائزه لهذا العام، وذلك في حفل الختام الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، وحضره عدد كبير من نجوم مصر والعالم العربي.

وفاز فيلم "يوم الدين" بجائزة "نجمة الجونة" لأفضل فيلم روائي عربي، كما فاز الفيلم بجائزة سينما من أجل الإنسانية، أما جائزة "نجمة الجونة الذهبية" للفيلم الروائي الطويل فذهبت إلى A Land Imagined.

وفاز فيلم Ray & Liz بجائزة "نجمة الجونة الفضية" للفيلم الروائي الطويل، وفاز الفنان محمد درف بجائزة أفضل ممثل، والممثلة جوانا كولنج بجائزة أفضل ممثلة.

وحصل فيلم "ما تعلاش عن الحاجب" على جائزة أفضل فيلم عربي قصير.

وذهبت الجائزة الفضية للفيلم القصير إلى فيلم Judgement، أما البرونزية فكانت من نصيب فيلم "بطيخ الشيخ".

وفاز بالجائزة الذهبية للفيلم القصير فيلم Our Song To War، أما أفضل فيلم وثائقي عربي ففاز بها فيلم "الآباء والأبناء".

وفاز فيلم The Swing FHG بالجائزة البرونزية للفيلم الوثائقي.