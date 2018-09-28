إعلان جوائز مهرجان الجونة السينمائي... "يوم الدين" أفضل فيلم روائي عربي

وفاز فيلم "يوم الدين" بجائزة "نجمة الجونة" لأفضل فيلم روائي عربي، كما فاز الفيلم بجائزة سينما من أجل الإنسانية، أما جائزة "نجمة الجونة الذهبية" للفيلم الروائي الطويل فذهبت إلى A Land Imagined.
جائزة نجمة الجونة للفيلم الروائي الطويل تذهب إلى فيلم يوم الدين#مهرجان_الجونة #GFF18 pic.twitter.com/EBdC0YgHfH
وفاز فيلم Ray & Liz بجائزة "نجمة الجونة الفضية" للفيلم الروائي الطويل، وفاز الفنان محمد درف بجائزة أفضل ممثل، والممثلة جوانا كولنج بجائزة أفضل ممثلة.
جائزة أفضل ممثلة تذهب إلى جوانا كولنج
مهرجان_الجونة #GFF18 pic.twitter.com/TVblGXgEWy
وحصل فيلم "ما تعلاش عن الحاجب" على جائزة أفضل فيلم عربي قصير.
جائزة أفضل فيلم عربي قصير تذهب إلى فيلم ما تعلاش عن الحاجب#مهرجان_الجونة #GFF pic.twitter.com/Z1bQ4SiKJK
وذهبت الجائزة الفضية للفيلم القصير إلى فيلم Judgement، أما البرونزية فكانت من نصيب فيلم "بطيخ الشيخ".
وفاز بالجائزة الذهبية للفيلم القصير فيلم Our Song To War، أما أفضل فيلم وثائقي عربي ففاز بها فيلم "الآباء والأبناء".
الجائزة الذهبية للفيلم قصير تذهب إلى فيلم Our Song To War#مهرجان_الجونة #GFF pic.twitter.com/TLq7qw7auU
وفاز فيلم The Swing FHG بالجائزة البرونزية للفيلم الوثائقي.
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