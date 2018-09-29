في اليوم العالمي للقهوة... نجمات لا يستطعن التخلي عن مشروب البن الشهير (صور)

يحتفل عشاق القهوة حول العالم، في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بمشروبهم المفضل المصنوع من نبات البن، والذين لا ينفكون عن تناوله على مدار اليوم، وذلك لمنحه إياهم شعورا بالسعادة لا يوصف.

ويعتبر اليوم العالمي للقهوة مناسبة للتشجيع على احتساء القهوة، وتم تدشينه رسميا وللمرة الأولى في مدينة ميلانو الإيطالية، في الأول من أكتوبر عام 2015، وذلك بعد الاتفاق مع منظمة القهوة العالمية.

وفي هذا اليوم من كل عام، توفر متاجر القهوة العالمية خصومات وحسومات لزبائنها، فضلا عن أن البعض منها يقدم أكواب قهوة مجانية لهم.

وكشفت عدسات كاميرات مصورور "الباباراتزي"، عن عشق العديد من النجمات العالميات لذلك المشروب البني السحري، وعدم تخليهن عنه في جميع الأوقات.

سيلينا غوميز

رصد المصورون المطربة الأمريكية الشهيرة في 10 سبتمبر/أيلول الجاري وهي ترتشف قهوة مثلجة في مدينة نيويوك الأمريكية.

📸 | Selena Gomez stepping out in New York City in Versace and sipping iced coffee — 10 September 2018 pic.twitter.com/rWRB3NlPnL — Selena Gomez Photo and Videos (@GOMEZIMAGERY) September 10, 2018

​ريس ويذرسبون

دائما ما تشارك الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها وهي تستمتع بالقهوة، وفي هذه الصورة، تظهر ويذرسيون وهي تحمل فنجانا ضخما من القهوة أشبه بوعاء للحساء.

جيجي حديد

اعتاد مصورو "الباباراتزي" على رصد عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، وهي تحمل أكواب القهوة في الشارع.

Gigi Hadid picks up coffee after horseback riding earlier in the week http://t.co/KMHQZhwlP3 pic.twitter.com/DrU70huutK — Just Jared Jr. (@justjaredjr) August 21, 2015

yesterday on set: eyebrows on fleeeeek bc @MakeupVincent kills the game

also pinky up for da cutest mini coffee cup 😍 pic.twitter.com/SUNUMKr95T — Gigi Hadid (@GiGiHadid) March 25, 2015

جينيفر لوبيز

رصدت الكاميرت المطربة اللاتينية، جينيفر لوبيز، أثناء خروجها من متاجر القهوة.

Jennifer Lopez Does What With Her Coffee?! 12 Celebs With Incredibly Weird Food & Drink… https://t.co/E9SIlwENgm pic.twitter.com/L9OU6DfNwM — Bravotv (@Bravotv) September 25, 2016

جينيفر لورانس

رصدت الكاميرات الممثلة الأمريكية، الحائزة على الأوسكار في عام 2013، وهي تتناول مشروب قهوة مثلج.

I love this picture of Jennifer Lawrence drinking coffee. her hair looks flawless and I love her shirt. pic.twitter.com/aHuhB94FGm — emma 🥀 (@bowtruckIenewt) February 28, 2013

​بيلا حديد

تنضم عارضة الأزياء بيلا حديد إلى شقيقتها جيجي حديد في عشق القهوة، إذ لديها العديد من الصور وهي تحتسي مشروب القهوة.

If only we looked as chic as Bella Hadid on our morning coffee run. ☕️ pic.twitter.com/SZETa1OtU8 — E! UK & IRELAND (@EOnlineUK) February 28, 2018

​جينيفر غارنر

تعتبر الممثلة الأمريكية، وطليقة الممثل الأمريكي، بن أفليك، من عشاق القهوة.

​جستن بيبر

صورة حديثة للمطرب الكندي، جستن بيبر، التقطت له في شهر سبتمبر/أيلول، وهو بداخل متجر القهوة "مادكاب" في ولاية ميتشيغان الأمريكية.