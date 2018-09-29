في اليوم العالمي للقهوة... نجمات لا يستطعن التخلي عن مشروب البن الشهير (صور)

ويعتبر اليوم العالمي للقهوة مناسبة للتشجيع على احتساء القهوة، وتم تدشينه رسميا وللمرة الأولى في مدينة ميلانو الإيطالية، في الأول من أكتوبر عام 2015، وذلك بعد الاتفاق مع منظمة القهوة العالمية.
وكشفت عدسات كاميرات مصورور "الباباراتزي"، عن عشق العديد من النجمات العالميات لذلك المشروب البني السحري، وعدم تخليهن عنه في جميع الأوقات.
رصد المصورون المطربة الأمريكية الشهيرة في 10 سبتمبر/أيلول الجاري وهي ترتشف قهوة مثلجة في مدينة نيويوك الأمريكية.
📸 | Selena Gomez stepping out in New York City in Versace and sipping iced coffee — 10 September 2018 pic.twitter.com/rWRB3NlPnL— Selena Gomez Photo and Videos (@GOMEZIMAGERY) September 10, 2018
ريس ويذرسبون
دائما ما تشارك الممثلة الأمريكية الحائزة على الأوسكار جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها وهي تستمتع بالقهوة، وفي هذه الصورة، تظهر ويذرسيون وهي تحمل فنجانا ضخما من القهوة أشبه بوعاء للحساء.
We're gonna need a bigger mug… #ActuallyItsTheSizeOfMyHead #Coffee ☕️☕️☕️ pic.twitter.com/Wp7n5MSXAs— Reese Witherspoon (@RWitherspoon) June 25, 2015
اعتاد مصورو "الباباراتزي" على رصد عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية، جيجي حديد، وهي تحمل أكواب القهوة في الشارع.
Gigi Hadid picks up coffee after horseback riding earlier in the week http://t.co/KMHQZhwlP3 pic.twitter.com/DrU70huutK— Just Jared Jr. (@justjaredjr) August 21, 2015
yesterday on set: eyebrows on fleeeeek bc @MakeupVincent kills the game— Gigi Hadid (@GiGiHadid) March 25, 2015
also pinky up for da cutest mini coffee cup 😍 pic.twitter.com/SUNUMKr95T
جينيفر لوبيز
رصدت الكاميرت المطربة اللاتينية، جينيفر لوبيز، أثناء خروجها من متاجر القهوة.
Jennifer Lopez Does What With Her Coffee?! 12 Celebs With Incredibly Weird Food & Drink… https://t.co/E9SIlwENgm pic.twitter.com/L9OU6DfNwM— Bravotv (@Bravotv) September 25, 2016
جينيفر لورانس
رصدت الكاميرات الممثلة الأمريكية، الحائزة على الأوسكار في عام 2013، وهي تتناول مشروب قهوة مثلج.
I love this picture of Jennifer Lawrence drinking coffee. her hair looks flawless and I love her shirt. pic.twitter.com/aHuhB94FGm— emma 🥀 (@bowtruckIenewt) February 28, 2013
بيلا حديد
تنضم عارضة الأزياء بيلا حديد إلى شقيقتها جيجي حديد في عشق القهوة، إذ لديها العديد من الصور وهي تحتسي مشروب القهوة.
If only we looked as chic as Bella Hadid on our morning coffee run. ☕️ pic.twitter.com/SZETa1OtU8— E! UK & IRELAND (@EOnlineUK) February 28, 2018
جينيفر غارنر
تعتبر الممثلة الأمريكية، وطليقة الممثل الأمريكي، بن أفليك، من عشاق القهوة.
Jennifer Garner – #JenniferGarner Getting Coffee in Brentwood Oct-2016 https://t.co/PLVlTy9Nzf pic.twitter.com/tGz3SzSqqf— Celebstills.com (@celebstills) January 5, 2017
جستن بيبر
صورة حديثة للمطرب الكندي، جستن بيبر، التقطت له في شهر سبتمبر/أيلول، وهو بداخل متجر القهوة "مادكاب" في ولاية ميتشيغان الأمريكية.
September 8: @justinbieber seen at Madcap Coffee in Grand Rapids, Michigan. pic.twitter.com/wUb3AVkCNt— 📷Official Beliebers (@OfficialJFCHQ) September 8, 2018
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