فتاة تدفن تحت "آيفون" (فيديو)

على عكس كل شواهد القبور في مقبرة بمدينة أوفا الروسية، اجتذب شاهد قبر وسائل الإعلام العالمية، بسبب تصميمه الفريد والغريب.

وتم تصميم شاهد القبر على صورة هاتف "آيفون 7" الذكي، وهو يخص قبر فتاة من السكان المحليين في المدينة، والتي توفيت في عام 2016 عن عمر 25 عاما.

ويتمتع شاهد قبر "آيفون" بأدق تفاصيل هاتف شركة "أبل" الشهير، إذ تم نحت أزرار التحكم في الصوت على جانب الهاتف، كما تحتوي الخلفية على كاميرا ومكان لضوء "الفلاش"، واسم وعلامة "أبل" المميزة، بينما تم طبع على الواجهة صورة للفتاة الشابة.

كما لم ينسى صناع شاهد القبر أن يحتوي على ماسح لرمز "كيو آر".

وتم نحت شاهد قبر "آيفون" من صخور البازلت ذات اللون الأسود.