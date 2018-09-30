فيل يطارد طفلا ويدهسه (فيديو)

أظهر مقطع فيديو قيام فيل في الهند بمطاردة مجموعة من الأطفال الصغار، جاءوا لمشاهدة الحيوانات.

وطارد الفيل أحد الأطفال، ووفقا للشرطة المحلية لم يتمكن الطفل الذي يتراوح عمره ما بين 8 إلى 10 سنوات من النجاة، حسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل".

ووصفت الصحيفة المشهد بالحزين بعد أن اختفى الطفل عن الأنظار، ويسمع صوت المتفرجين في الخلفية وهم يصرخون.