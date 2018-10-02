لوحة تحقق رقما قياسيا بعد أن بيعت بـ65 مليون دولار (فيديو)

حققت لوحة رسمها الفنان الصيني الفرنسي، زاو وو كي رقما قياسيا، بعد أن بيعت مقابل 65 مليون دولار.

ووفقا لموقع "أخبار الصين"، بيعت اللوحة في أحد أكبر المزادات الفنية الآسيوية على الإطلاق، وأصبحت أغلى لوحة تباع بمزاد في هونغ كونغ.

وقال ناطق باسم الجهة المنظمة للمزاد إن لوحة الفنان التشكيلي، زاو وو كي، حطمت رقما قياسيا من بين الفنانين التشكيليين الآسيويين.

Chinese-French painter Zao Wou-Ki's artwork Juin-Octobre 1985 was sold at 65,245,829 U.S. dollars at Sotheby's Modern Art Evening Sale in Hong Kong on Sunday, establishing a world auction record for an oil painting by an Asian artist. pic.twitter.com/820Yf5yEn8 — China News 中国新闻网 (@Echinanews) September 30, 2018

وأضاف الناطق أن اللوحة بلا تسمية، وتم رسمها عام 1985، وتم طرحها أولا بسعر 45 مليون دولار، ثم ارتفع السعر حتى 65 مليون دولار، ولم يتم الإعلان عن اسم المشتري.

يذكر أن زاو ولد في بكين قبل انتقاله للعيش في باريس بعد الحرب العالمية الثانية، ويشتهر بدمج تقنيات الرسم الصينية الكلاسيكية مع الأساليب التجريدية في الفن الحديث الغربي.