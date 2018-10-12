رد فعل قاس تجاه ما فعلته موظفة أمريكية مع طفل داخل الطائرة وأثار غضب الملايين (فيديو)

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، مقطع فيديو تداوله نشطاء بمواقع التواصل، لسوزان بيريز تعرب عن غضبها عن وجود طفل باك بجوارها في الطائرة، وطالبت مضيفي الطيران بضرورة إخراجه من الطائرة أو إبعاده من الجلوس بجوارها، ولكن ماريسا راندل، 19 عاما، صورت المشهد بالكامل.

وقرر مضيفو الرحلة، إنزال بيريز من رحلة التي كانت منطلقة من مطار جون كيندي في نيويورك، بعد إصرارها على ضرورة إنزال الطفل الباكي من الطائرة.



وبمجرد انتشار الفيديو، وغضب الملايين على السيدة التي اشتكت من الطفل الباكي، قررت حكومة ولاية نيويورك تعليق عمل السيدة سوزان بيريز، خاصة أن الفيديو أظهر أنها تهدد والدة الطفل ومضيفي الطائرة بأنها تعمل في حكومة الولايات المتحدة، ومكتب عمدة نيويورك أندرو كومو.