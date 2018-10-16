تعرف على هدية كيم كارداشيان وزوجها للرئيس الأوغندي

أهدى مغني الراب كاني ويست وزوجته كيم كارداشيان، الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني زوجا من الأحذية الرياضية.

وحرص الرئيس الأوغندي على رد الهدية، بمنح الثنائي أسماء أوغندية، خلال لقاء استهدف الترويج للسياحة في شرق أفريقيا.

الأحذية الرياضية المهداة للرئيس الأوغندي، من صناعة الشركة الخاصة بويست، ووقع عليه مغني الراب وزوجته نجمة تلفزيون الواقع.

وأفاد مكتب الرئاسة الأوغندية، أن الرئيس الأوغندي أطلق على وست اسم "كانيسيجي"، وهو اسم شائع بين جماعة بانيانكوري العرقية التي ينحدر منها موسيفيني، كما منح كيم كارداشيان اسم "كميجيشا".

وأشار البيان إلى أن ويست أعرب عن سعادته لكونه في أوغندا، ووصفها بأنه بلده الثاني.

وتعهد ويست ببناء كلية للسياحة في أوغندا على مستوى عالمي، لتكون أساسا للسياحة ليس فقط في أوغندا، لكن في منطقة شرق أفريقيا.