"يوتيوب" يعتذر لمستخدميه حول العالم بعد تعطل الموقع بشكل مفاجئ

وجاء نص التغريدة: "شكرا لتقاريركم عن يوتيوب، نحن نعمل على حل هذه المشكلة، وسوف نعلمكم مرة آخرى، ونعتذر عن أي إزعاج".
Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We're working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018
يذكر أن موقع "يوتيوب" تعرض لعطل فني مفاجئ، فجر اليوم الأربعاء، حال دون مشاهدة أي محتوى عليه، مما أدى إلى حدوث حالة من الانزعاج لدى مستخدمى الموقع حول العالم.
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