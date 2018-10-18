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03:21 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    دار فتيات العجوزة

    هروب من التحرش الأسري وقسوة الشارع... قصص وروايات "فتيات العجوزة"

    © Sputnik . Ahmed Abdelwahab
    منوعات
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    الحياة العصرية أفرزت الكثير من الأمراض المجتمعية التي تتحول في بعض الأوقات إلى أوبئة تحصد الملايين إن لم يتم محاصرتها والسيطرة عليها ومحاولة إيجاد الحلول السريعة وإعطاء الأمصال الوقائية.

    ظاهرة "الأطفال بلا مأوى" أو كما يطلق عليه بشكل عام أطفال الشوارع من أخطر الأمراض التي تصيب المجتمع وتشرع له قوانين غريبة نظرا لأن طفل الشارع لا قيد عليه، فقد نشأ في بيئة مليئة بكل آفات الحياة فلا مدرسة ولا بيت ولا أسرة ولا قيم، بل تلقفه الشارع وزرع فيه قانونه الإستثنائي، لا ألقي هنا اللوم على طفل الشارع فلا ذنب له فهو ضحية لتفكك أسري نتيجة انفصال الأب والأم أو غياب الأب والأم لظروف قهرية في ظل عدم وجود أقارب، وفي حالات أخرى يدفع الفقر والعوز الأسرة لترك أولادها للشارع في ظل عجزهم عن توفير متطلبات الحياة اليومية.

    المشكلة معقدة

    المشكلة معقدة ومركبة ولها جوانب كثيرة وتعود سلبياتها على المجتمع ككل وليس الأسرة، فطفل الشارع عرضة للأمراض الخطيرة بكل أنواعها بل ونشرها، كما إنه مشروع إرهابي وبلطجي ولص وتاجر مخدرات وسموم، بل ويمكن أن يبيع كل شيء حتى الوطن الذي لم يرى منه سوى القسوة والحرمان، ظاهرة أطفال الشارع هى قنابل موقوته ربما نستطيع السيطرة عليها مبكرا بالرفق واللين واحتواء هؤلاء الأطفال واحتضانهم وتنمية الولاء لديهم ورعايته وتحويلهم من مشروع منحرفين إلى مواطنين صالحين.

    "سبوتنيك" قامت بجولة داخل مؤسسة الفتيات بحي العجوزة بالعاصمة المصرية القاهرة تعرفت خلالها على مجموعة من القصص وكيف تقوم الدار برعاية تلك الفتيات وتعويضهن عن فقدان الأسرة وتنشأتهن كمواطنات صالحات سواء منهن من أتين طواعية أو في أحداث جنائية.

    دموعي لم تجف

    تروي أميرة ذات التسعة عشر ربيعا وهى إحدى نزيلات الدار وتتمتع بقدر من الجمال قصتها وكيف وصلت إلى الدار وما الذي تشعر به بعد خطبتها وإقتراب موعد زفافها، سوف أتزوج في الاسكندرية بعد سنوات قضيتها في الدار ولن أعود إلى أهلي ولن أخبرهم بمكاني بعد الزواج حتى لا يدمروا حياتي مرة أخرى.

    رغم المعاناة التي عاشتها أميرة داخل أسرتها الممزقة نتيجة انفصال الأب والأم قررت ألا تستسلم وأن تبدأ حياة جديدة وتكون أسرة مختلفة عن أسرتها وأن تنجب أطفالا ولا تتركهم فريسة للصراع الأسري أو تشردهم بالشارع.

    دار فتيات العجوزة
    © Sputnik . Ahmed Abdelwahab
    دار فتيات العجوزة

    لم استطع العيش

    أتيت إلى الدار بإرادتي منذ 5 سنوات بعدما إنفصلت أمي وأبي وتزوجت أمي وتزوج أبي، فأصبحت ضائعة في المنتصف أنا وإخوتي الآخرين، فأنا أكبر أفراد الأسرة التي تعيش في المنصورة ولم يسبق لي أن جئت إلى القاهرة ولكنني قررت البعد عن كل شيء، استقليت السيارة بعد هروبي من المنزل بالمنصورة واتجهت للقاهرة ولم أكن أعرف أحدا فطلبت من السائق أن يصف لي الدار فقام بتسليمي لقسم الشرطة والذي قام بدوره وأتى بي إلى الدار بعدما أخبرته أنني لا أستطيع العيش مع أهلي.

    شعرت بالدار بالحنان والعطف الذي فقدته لدى أسرتي، وأكدت أميرة أن لن تسمح بتكرار مأساتها مع أولادها مستقبلا وستجعلهم أفضل منها وأنها لن تهدم حياتها بكلمة حتى لا تندم بعد ذلك، وتتمنى أميرة أن تنجب طفلين وتقوم بتربيتهم وتعليمهم لكي يصبحوا أطباء ليخففوا الآلام عن المرضى، وتوجهت أميرة برسالة عتاب لوالدها ووالدتها وكل أب وأم بأن يحافظوا على حياتهم الأسرية حتى لا يتشرد أطفالهم ويحرموا من حنان الأسرة، فلم تجف دموعي على أختي الصغرى "احسان" والتي مازالت تعاني داخل الأسرة الممزقة وهى تصغرني عدة سنوات "كم اشتاق إليها".

    ما ذنبي أن أكون بلا أسرة

    وعن السبب الرئيسي لهروبها من المنزل قالت أميرة بعد انفصال أسرتي وزواج أمي أصطحبتني معها إلى بيت زوجها والذي كان يذهب بي إلى بيت والدته التي ليس لديها أحد فتدفعني للشارع لبيع "المناديل" وتعلم السرقة وهو ما لم اتحمله، لقد زرعوا بداخلي الخوف من كل شيء حتى من هم قريبين مني، لم أر الحنان من أهلي فزرعت القسوة بداخلي وأشعر بالألم كلما سمعت كلمات أم أو أب يخافون على أولادهم ويقدمون لهم النصح، وتسآءلت أميرة ماذنبي أن أكون بلا أسرة بلا حنان بلا عطف، بقدر حزني وألمي إلا أنني سعيدة بوجود الدار التي أنقذتني من الضياع في الشارع.

    دار فتيات العجوزة
    © Sputnik . Ahmed Abdelwahab
    دار فتيات العجوزة

    نعناعة تنتظر عودة الأم

    "نعناعة" فتاة رقيقة عمرها 13عام تحمل قسمات وجهها تساؤلات وعتاب لكل شيء ضحكتها تقطر حزنا عيناها شاردتا كأنهما يبحثان عن شىء مفقود ولا جدوى من البحث عنه، لها قصة غريبة فهى لا تعرف والدها وربما أمها فقد أتت إلى الدار وعمرها عامان وفق رواية المشرفة عن طريق قسم الشرطة بعدما شك أحد رجال الأمن في السيدة التي كانت تصطحبها وعجزت عن تقديم ما يثبت أنها ابنتها، تنتظر نعناعة أمها منذ سنوات بأن تقوم باستخراج "شهادة ميلاد لها" لكي تستطيع أخذها من الدار ولكن بلا جدوى، شهادة الميلاد لم تخرج والأم لم تعد حتى الآن، نعناعة تشتاق لرؤية والدتها" بحب ماما".

    زوجة أبي

    عبير ذات الـ16 ربيعا أتت إلى الدار وعمرها 10 سنوات هربا من جحيم الحياة، لا تتذكر شيء عن والدتها والتي انفصلت عن أبيها وهى صغيرة وتزوج الأب ونشأت عبير مع زوجة الأب تتحمل ما يصدر عنها من عنف وإهانة وجبروت بحكم أنها أمها إلى أن أدركت أنها زوجة أبيها عن طريق جدتي لأبي فتركت المنزل إلى الشارع ومنه إلى الدار وظللت بها سنوات ولم والدي فأتي إلى الدار وأقر أمام الإدارة بحسن معاملتي وذهبت معه ولم أمكث معهم سوى شهر بعدما عادت معاملتهم السيئة لي فعدت مرة أخرى إلى الدار.

    وروت عبير أن والدها كان يمتلك عدد كبير من الأغنام وكنت أقوم برعايتها وكانت تذهب معي زوجة أبي إلى الحقل لرعي الغنم وتقوم بركلي وضربي وإذلالي بشكل كبير " أنا تعبت من البيت".

    تحرش خالي وأولاده

    "حياة" 18 عاما أتت إلى الدار منذ ثلاث سنوات هربا من بيت خالها في احدى محافظات الصعيد والذي ذهبت إليه بعد وفاة أهلها في القاهرة، ذهبت إلى خالي وعشت معهم فترة وبعدما بدأت أكبر بدأت أتعرض لمضايقات وتحرشات من خالي وأولاده بالمنزل فقررت الذهاب إلى دار رعاية ثم عدت إليهم ولم أتحمل أكثر فقررت مرة أخرى المجيء إلى هنا ولن أعود لهم مرة أخرى، تقول حياة أنها حزينة لما حدث لها لكنها لن تستسلم وسوف تكمل دراستها وتمارس هوايتها في ممارسة الرياضة ولعب كرة القدم والتمثيل المسرحي.

    أخطر الأمراض

    الممرضة عبير بدار الفتيات بالعجوزة، أنا أقوم بمتابعة الحالات المرضية للفتيات مع الطبيبة أسماء وأقوم بعمل الاسعافات الأولية لهن وإذا أستدعى الأمر نقوم بتحويل الفتاة للمستشفي، وعن أخطر الأمراض التي واجهتها قالت "الجرب" تأتي به الفتاة من الشارع نتيجة عدم توفر المأوى فنقوم بعزلها إلى أن يتم العلاج.

    دار فتيات العجوزة
    © Sputnik . Ahmed Abdelwahab
    دار فتيات العجوزة

    معرض المنتجات

    أسماء عاطف مديرة المعرض في دار الفتيات بالعجوزة، قالت إن الدار بها مجموعة من الورش التي تقوم بتعليم الفتيات المقيمات بالدار العديد من الحرف المناسبة لهن من خياطة وتطريز وحرف يدوية أخرى كالخزف والعديد من المنتجات الجميلة، فأقمنا هذا المعرض لعرض منتجات الدار للجمهور وبأسعار لا تقارن بالخارج وتبدأ الأسعار من 50 قرش للمباخر إلى 300 جنية لمنتجات أخرى.

    تعويض الأمومة

    فادية نورالدين مدير مؤسسة الفتيات بالعجوزة قالت إن قانون الطفل الجديد راعى في كل جوانبه النواحي الإنسانية للطفل في الوقت الراهن ومستقبلا وأوكل دور الرعاية إلى وزارة الشؤون الإجتماعية، فتحولت دور الأحداث سابقا إلى ما يشبه المدينة الجامعية أو دور المغتربات وبيوت الشباب، مؤكده على مبدأ راسخ لدى المؤسسة وكل مؤسسات الرعاية وهو أن الطفل لا ذنب له أنه جاء إلى هذا المكان لذا فمن واجبنا أن يتسم من يقومون على أمر هؤلاء الأطفال بالرحمة والعطف والإنسانية وحب هذا العمل.

    وأرجعت مدير المؤسسة تلك الحالات إلى التفكك الأسري وحالات الطلاق المتزايدة وعدم مقدرة الأقرباء على تحمل غير أولادهم، فتأتي الفتاة إلى هنا لتجد العطف والأمومة وليس القهر والعنف والعدوان، نحاول أن نجعل من الدار منزل أسري به كل مقومات الحياة الطبيعية لإخراج فتاة صالحة.

    دار فتيات العجوزة
    © Sputnik . Ahmed Abdelwahab
    دار فتيات العجوزة

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