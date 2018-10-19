معاقبة بائع بيتزا بعد ضبطه وهو يقوم بفعل مقزز (فيديو)

وأظهر شريط فيديو البائع، ويدعى جايلون كيرلي (21 عاما)، وهو يقوم بالبصق في البيتزا، أثناء إعداده لها، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

وأقر الشاب بأنه مذنب بفعلته، بينما نسبت المحكمة إليه تهمة انتهاك قانون الغذاء، والتي يعاقب على إثرها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.

وانتشر فيديو على "إنستغرام" لكيرلي خلال الفترة الماضية، بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول، وهو يبصق في البيتزا التي يعدها، أثناء مباراة فريق "تايغرز" ضد فريق "كانساس سيتي رويالز" في حديقة كوميركا.

وأظهرت الاختبارات في وقت لاحق أن كيرلي لا يعاني من أمراض معدية.