"مليون يورو"... دير أثري في إسبانيا للبيع

عرض دير في إسبانيا يعود تاريخ بنائه للقرن السادس عشر للبيع مقابل مليون يورو.

الدير الذي تم بناؤه في القرن السادس عشر، كان قد سجل في قائمة المواقع الأثرية التاريخية الإسبانيا بوزارة الثقافة في عام 1982.

وتصل المساحة الإجمالية للمبنى الواقع في مدينة غرناطة لـ1746 متر مربع، والمنطقة المستخدمة 1571 متر مربع، كما و يتميز مبنى الدير بالهيكل الأساسي والسلالم.

وفي الوقت الحالي تستخدم فقط غرفة واحدة للمعيشة بالإضافة لحمام واحد، بالإضافة لحاجة الغرف الباقية لإجراء إصلاحات، بحسب ماذكر موقع "noticia".

يذكر بأنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن بيع مواقع أثرية فقد تم في السابق بيع عدد من القلاع والقصور التاريخية القديمة.