نانسي عجرم ترقص رغم ظروف الحمل (صور + فيديو)

أحيت المطربة اللبنانية، نانسي عجرم، حفلا غنائيا، أمس الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس.

ولم تتردد نانسي عجرم من الرقص أثناء الحفل، على أنغام أشهر أغنياتها، وشاركت صورا لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودافعت نانسي عجرم عن رقصها وهي حامل، بالقول إن "الحوامل هن أكثر النساء نشاطا".

وشارك العديد من معجبي نانسي عجرم فيديوهات لها، من الحفل، والتي تظهر في بعضها وهي ترقص على خشبة المسرح.

وكانت نانسي عجرم كشفت الأسبوع الماضي، عن حملها للمرة الثالثة في فتاة، من زوجها طبيب الأسنان اللبناني، فادي الهاشم، لتنضم بذلك إلى ابنتيهما ميلا وإيلا.

يذكر أن نانسي عجرم رقصت على أغنية "رجب" للمطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، أثناء استضافتها في برنامج "تخاريف"، المذاع على فضائية "إم بي سي" السعودية.