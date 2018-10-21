محمد هنيدي يكشف مفاجأة بشأن أحد أشهر مشاهده السينمائية

يحظى مشوار الممثل المصري الكوميدي، محمد هنيدي، الفني بالعديد من المشاهد السينمائية الشهيرة، لعل من أبرزها، تجسيده لدور بائعة هوى في فيلم "جاءنا البيان التالي".

وكشف هنيدي مؤخرا لمعجبيه عن مفاجأة بشأن ذلك المشهد، الذي يجمعه بزميله الممثل، طلعب زكريا، وهي أن سقوط السرير بهما كان حقيقيا وغير مفتعل، ما أصاب كل من في موقع التصوير بنوبة ضحك متواصلة.

لما السرير وقع بينا كان حقيقي مش سكريبت وكملنا تصوير بس بعدها ماقدرناش نمسك نفسنا من الضحك.pic.twitter.com/No3Me4UU3W — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 19, 2018

​وتضطر شخصية هنيدي في أحداث الفيلم، "المذيع نادر سيف الدين"، لتقمص دور بائعة هوى، من أجل الحصول على معلومات تتعلق بتحقيق صحفي يجريه، والمتعلق بفساد إحدى شركات الألبان.

وفي مقابلة له في برنامج "صاحبة السعادة"، على فضائية "سي بي سي" المصرية، في العام الماضي، أكد هنيدي أن تجسيده لدور بائعة الهوى في فيلم "جاءنا البيان التالي"، من إنتاج 2001، استوحاه من بائعة هوى التقاها على هامش مهرجان الإسكندرية السينمائي.