بيع "كتاب الموتى" المصري بمبلغ 1.3 مليون يورو

وتم بيع الكتاب في مزاد علني، عرض خلاله للبيع أيضا عدد من المخطوطات والوثائق النادرة، جاء من بينها "كتاب الموتى" والذي يعود لعصر المصريين القدماء، ويضم مائتي بردية، بحسب موقع "hellomonaco".

ويبلغ طول الكتاب 17.40 متر، ويرجع تاريخ الكتاب بالتحديد للفترة ما بين 594 —588 ق. م، وتمت كتابته بخط هيراطي باستخدام الحبر الأسود، مع استخدام الحبر الأحمر في كتابة عناوين وأجزاء مهمة.

ويحتوي كتاب الموتى على 200 وصفة سحرية، وضعها المصريون القدماء في مقابرهم من أجل مساعدة المتوفى على المرور من مخاطر العالم السفلي والوصول إلى الحياة الأخرى، كما أن الكتاب يضم نحو 227 صورة قصيرة مرسومة ومطلية باللونين الأسود والأحمر.