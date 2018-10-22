بكاء فنانة عراقية بعد مصالحتها للفنانة أحلام (فيديو)

تأثرت الفنانة العراقية، شذى حسون، من موقف الفنانة أحلام، حيث كانت الفنانتين على خلاف دام لعدة سنوات.

وقالت الفنانة عبر برنامج "تراندينغ" إنها التقت مع الفنانة أحلام صدفة وكانت برفقة والديها. وأضافت أن الفنانة أحلام قامت بالقاء التحية أولا. وعندها تأثر شذى من الموقف وكادت أن تنزل دمعهتا.

وبعد سنوات من اشتعال جبهة الفنانتين والانتقادات المتبادلة، قامت الفنانة العراقية، شذى حسون، بإعلان انتهاء الخلاف تماما وبشكل نهائي.

ويذكر أن الحرب بينهما اشتعلت بعدما نقل عن شذى قولها خلال إحدى المقابلات إن انضمامها إلى لجنة تحكيم برنامج "أراب أيدول" يتطلب خروج أحد من اللجنة.

وعلى الإثر تعرضت لهجوم من الفنانة أحلام، التي وصفتها بأنها ابنة ليل وناكرة لأصلها وفنانة من الصف العاشر.