"حلم كل موظف"...شركة يابانية تدفع لموظفيها من أجل النوم

صرحت المتحدثة بإسم الشركة، ميا غوراي، لوكالة "سبوتنيك" بأن الشركة تعتزم مكافأة موظفيها الذين يتبعون نظاما صحيا في النوم.

© AP Photo / Koji Sasahara "دروس البكاء" تحظى بشعبية واسعة في اليابان

ففي حال النوم لستة ساعات في اليوم على مدار خمسة أيام في الأسبوع، سينال 500 ين.

وفي حال نام الموظف أكثر من ست ساعات فإنه سيتلقى على الفور ألف نقطة، وسيتم دفع هذه المبالغ على شكل مكافآت.

وكانت الشركة قد اعتمدت على تطبيق أكثر من نظام صحي واحد على موظفيها، فقد قامت في وقت سابق بتأمين طعام صحي لموظفيها من مبدأ الحفاظ على صحتهم.

حيث تم تشكيل فريق كامل من الموظفين المشرفين على الطهي وتحضير الطعام بشكل صحي، وتعتمد الشركة على تحقيق توازن بين التغذية والراحة والحركة لموظفيها.

يذكر بأن شركة "كريزي" تأسست في عام 2012، وتتخصص في تنظيم حفلات الزفاف، ومنذ نشأتها كانت صحة موظفيها أهم مبادئها من أجل زيادة وتحسين الانتاجية.

وفي إحصائية قامت بها جامعة كيتاساتو اليابانية، فإن الاقتصاد الياباني يخسر سنويا حوالي 3.5 تريليون ين أي ما يعادل حوالي 31 مليار دولار، بسبب مشاكل تتعلق بالنوم.