موني هلال تمثل مصر في مسابقة ملكة جمال الكون 2018

توجت موني هلال بلقب ملكة جمال مصر 2018، اللقب الذي سيمكنها من المنافسة على لقب ملكة جمال الكون في نسختها الـ68 والتي ستقام في ديسمبر/كانون الأول 2018 بالصين.

وقالت موني صاحبة الـ26 عاما عقب الفوز باللقب: "أنا سعيدة للغاية بحصولي على اللقب، وأشعر بالفخر الشديد لأني سأمثل مصر في المسابقة العالمية، ويعتبر هذا مسؤولية كبيرة بالنسبة لي بحمل اسمها في مثل هذه المسابقة الدولية الأقدم والأعرق لاختيار ملكة جمال العالم".

وتقام مسابقة ملكة جمال الكون 2018 في جزيرة "سانيا" الصينية في ديسمبر القادم، ويشارك فيها 120 دولة من شتى بقاع الأرض للحصول على لقب ملكة جمال العالم.

وتمثل موني هلال مصر في المسابقة العالمية، بعد أن اجتازت بنجاح كافة شروط المسابقة ومن أبرزها وأصعبها اجتياز اختبارات المعلومات العامة والعديد من الاشتراطات الأخرى مثل الطول والوزن والإجادة التامة للغة الإنجليزية والقيام بالعديد من الأعمال الخيرية والاجتماعية المتميزة.

وصرحت ملكة جمال مصر "موني هلال" أنها تأمل في تغيير الصورة النمطية لملكات الجمال، وقالت إنها تؤمن أن الجمال الحقيقي يأتي من الداخل، وأن على ملكة الجمال الحقيقية أن تضفي لمسة من الجمال على كل من حولها وأن يكون لها دوراً تلعبه في مساعدة الناس والعمل على تنمية المجتمع الذي تنتمي إليه.

© Sputnik . Miss world Egypt موني هلال ملكة جمال مصر 2018

وأضافت موني: "لقد أستقلت من عملي الحالي كمديرة للعلاقات العامة للتركيز على خدمة المجتمع حيث أقوم بالمشاركة في العديد من الفعاليات في مجالات العمل الإنساني والحفاظ على البيئة وحماية الحيوانات، والتركيز على عملي كعارضة أزياء".

يذكر أن موني تعشق العمل الخيري والاجتماعي ومساعدة المحيطين بها حيث كان لها العديد من الإسهامات مع عدد من الجمعيات الخيرية مثل مصر الخير وجنة الخلود ومؤسسة بصيرة لذوي الاحتياجات البصرية والتي تحرص علي زيارتهم باستمرار وقضاء أكبر وقت مع الأطفال ومساعدتهم بكل الطرق المتاحة، ولموني كذلك العديد من المجهودات في مجال رعاية وحماية الحيوانات مع العديد من الجهات، وكان من ضمن إسهاماتها المشاركة في الدعوى لكسب التأييد لأول مشروع قانون لحماية الحيوانات في مصر والذي يناقشه البرلمان المصري قريبا لإقراره.

ومن جانبه قال يوسف سباهي، المسؤول عن تنظيم مسابقات ملكات الجمال في مصر، إن موني ستكون واجهة مشرفة لمصر في مسابقة ملكة جمال الكون، ليس من الناحية الجمالية فقط بل من الناحية الثقافية والخيرية كذلك، وأضاف أن شعار المسابقة هو الجمال ذو الهدف النبيل، وأنهم يقومون الآن بتصوير المشروع الخيري التي قامت به موني حيث يحصل المشروع الفائز في المسابقة على دعم مادي من اللجنة المنظمة.