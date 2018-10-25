شاهد الفيديو الأكثر إزعاجا في عام 2018

قام أحد مستخدمي موقع "تويتر" والذي يحمل اسم "Daryl Ginn" بنشر فيديو، اعتبره المستخدمين الفيديو الأكثر إزعاجا على الإطلاق في عام 2018.

يرصد الفيديو الحالة التي وصلت إليها المواقع الحالية وخصوصا في عام 2018.

ويمكننا ملاحظة جميع الأشياء التي يكرهها المستخدم أثناء تصفح الموقع، العديد من النوافذ المنبثقة التي تعرض عليك الاشتراك بالموقع، أو تأكيد العمر، أو حفظ الموقع، أو تأكيد موقعك الجغرافي، وفي النهاية يظهر خطأ يطلب منك تحديث الصفحة!

Every website in 2018 pic.twitter.com/Gm7jhfuuUO — Daryl Ginn (@darylginn) October 20, 2018

ولاقى الفيديو رواجا واسعا، حيث حصد أكثر من 37 ألف إعجاب، وأكثر من 19 ألف تعليق.