محكمة تعتبر انسحاب إدارة ترامب من خطة لحماية الحيتان والسلاحف غير قانوني

قال قاض اتحادي إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خالفت القانون بانسحابها من خطة للحد من عدد الحيتان والسلاحف وغيرها من الكائنات البحرية التي يسمح بقتلها أو إيذائها دون قصد بسبب الشباك الخيشومية التي تستخدم في صيد أسماك أبو سيف قبالة سواحل كاليفورنيا.

ويلزم القرار مديري مصايد الأسماك في الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لتنفيذ الخطة التي تدعو إلى وضع قيود عددية على "الصيد العرضي" للدلافين ذات المنقار، وأربعة أنواع من الحيتان وأربعة أنواع من السلاحف البحرية مما يقع في شباك الصيد الخيشومية التي تستهدف في الأساس سمك أبو سيف، وفقا لوكالة "رويترز".

وتنصب الشباك الخيشومية أفقيا بعمق 60 مترا ويبلغ طول الواحدة 1.8 كيلومتر.

وصدق مجلس إدارة مصايد المحيط الهادي على الخطة في 2015 وكان هناك اقتراح بتنفيذها من قبل هيئة مصايد الأسماك البحرية الوطنية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية في العام التالي.

لكن إدارة ترامب انسحبت من الخطة في يونيو/حزيران 2017 وقالت وزارة التجارة أن حجم صناعة الصيد يفوق المنافع البيئية.

ورفعت مجموعة الدفاع عن البيئة (أوشينا) دعوى قضائية واتهمت وزارة التجارة بانتهاك قوانين مصايد الأسماك الأمريكية وقانون الإجراءات الإدارية الاتحادية.