محكمة تعتبر انسحاب إدارة ترامب من خطة لحماية الحيتان والسلاحف غير قانوني

ويلزم القرار مديري مصايد الأسماك في الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لتنفيذ الخطة التي تدعو إلى وضع قيود عددية على "الصيد العرضي" للدلافين ذات المنقار، وأربعة أنواع من الحيتان وأربعة أنواع من السلاحف البحرية مما يقع في شباك الصيد الخيشومية التي تستهدف في الأساس سمك أبو سيف، وفقا لوكالة "رويترز".
وصدق مجلس إدارة مصايد المحيط الهادي على الخطة في 2015 وكان هناك اقتراح بتنفيذها من قبل هيئة مصايد الأسماك البحرية الوطنية التابعة لوزارة التجارة الأمريكية في العام التالي.
لكن إدارة ترامب انسحبت من الخطة في يونيو/حزيران 2017 وقالت وزارة التجارة أن حجم صناعة الصيد يفوق المنافع البيئية.
ورفعت مجموعة الدفاع عن البيئة (أوشينا) دعوى قضائية واتهمت وزارة التجارة بانتهاك قوانين مصايد الأسماك الأمريكية وقانون الإجراءات الإدارية الاتحادية.
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