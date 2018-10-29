"هالوين" يحتفظ بالصدارة للأسبوع الثاني في إيرادات السينما الأمريكية (فيديو)

والفيلم من بطولة جيمي لي كرتيس وجودي جرير وويل باتون، ومن إخراج ديفيد جوردون جرين.

ويرصد الفيلم ما جرى بعد مرور 40 عاما على أحداث فيلم "هالوين" من إنتاج 1978، حول السفاح الشهير والمخيف "مايكل مايرز"، الذي يرتكب جرائم قتل في عيد "الهالوين".

كما احتفظ الفيلم الموسيقي "مولد نجمة" "A Star is Born" بالمركز الثاني هذا الأسبوع، بإيرادات قدرها 14.1 مليون دولار.

والفيلم من بطولة المطربة الأمريكية، ليدي جاجا، وسام إليوت، ومن تمثيل وإخراج برادلي كوبر.

واحتفظ فيلم الحركة "فينوم"، المستوحى عن قصص "مارفل" الهزلية، بالمركز الثالث هذا الأسبوع، بإيرادات بلغت 10.8 مليون دولار.

ويروي الفيلم قصة بطل خارق، من بطولة توم هاردي وميشيل وليامز وريز أحمد، ومن إخراج روبن فليشر.

واحتفظ الفيلم الكوميدي "صرخة الرعب 2: أشباح الهالوين" "Goosebumps 2: Haunted Halloween" بالمركز الرابع، محققا إيرادات بلغت 7.5 مليون دولار. والفيلم من بطولة ويندي ماكيلندون كوفي وكين جونج وكريس بارنيل ومن إخراج آري ساندل.

وجاء فيلم الحركة الجديد "الصياد القاتل" "Hunter Killer" في المركز الخامس، بإيرادات بلغت 6.7 مليون دولار.

والفيلم من بطولة جيرارد بتلر وجاري أولدمان وليندا إدنا كاردليني ومن إخراج دونوفان مارش.