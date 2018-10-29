"القاهرة السينمائي" يحتفي بعروض عالمية أولى في دورته الـ 40 وتواجد مصري كبير بالمسابقات (صور)

وبدأ المؤتمر باعتذار المنتج محمد حفظي، عن تأخر موعد بدء المؤتمر نصف ساعة، ثم توجه بالشكر للحضور، بسبب حرصهم على حضور ومتابعة كل ما يخص المهرجان.

© Sputnik . mohamed hemida حفظي يكشف عن قيمة جوائز مهرجان القاهرة السينمائي

وتوجه رئيس المهرجان، محمد حفظي، بالشكر للصحافة والإعلام ووزارة الثقافة والهيئة الاستشارية وصناع الأفلام الشريك الإعلامي "دي إم سي" و"إذاعة 9090" المصرية، وهيئة تنشيط السياحة و"مصر للطيران"، متمنيا أن تحقق الدورة الحالية النجاح المرجو منها.

كما وجه، أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة الشكر للمنظمين على دعوتهم، والتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة، بما يصب في صالح البلد، وذلك لأن المهرجان من القوى الناعمة لمصر، وواجهة مشرفة تساهم في إثراء السياحة والاقتصاد المصري.

وقال، هشام سليمان، إن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 سيشهد فعاليات مميزة وخاصة بدعم من قناة "دي إم سي"، التي تعلم جيدا أهمية السينما و"الفن السابع"، مشيرا إلى أن المهرجان متاح لجميع القنوات، وليس لـ "دي إم سي"، باستثناء انفراد القناة بحفلي الافتتاح والختام.

وقال رئيس المهرجان، محمد حفظي: "شرفت بالعمل مع الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله والناقد أحمد شوقي والناقد أسامة عبد الفتاح والناقد أندرو محسن، فمهرجان القاهرة عليه العين، لأن هناك منافسة قوية بين المهرجانات، وخاصة الحديث منها والقديم، سواء في مصر أو حول العالم، وتمثيل المرأة في المهرجانات لتحقيق تكافل الفرص بين المرأة والرجل بحلول عام 2020.

© Sputnik . Mohamed Hemeida مؤتمر الإعلان عن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وأضاف: "حرصنا هذا العام علي عمل برنامج خاص للمخرجات العربيات، ومواكبة التكنولوجيا والعالم الافتراضي، بخلق قسم جديد يتم الإعداد له حاليا، فمهرجان القاهرة تأخر كثيرا في مواكبة التكنولوجيا الخاصة بالعرض، ولكننا هذا العام لدينا أحدث الأجهزة والشاشات والمعدات وسيتم عرض أفلام بتقنية 4k".

واستكمل حفظي حديثه قائلا: "مهرجان القاهرة هذا العام يقدم ملتقي القاهرة السينمائي لدعم المنتجين وصناع الأفلام، وخاصة المستقلة، وتم تغيير فلسفة برمجة المهرجان، ولدينا 15 فيلم عرض عالمي أول، وهو شيء يحدث لأول مرة في المهرجان، إلى جانب الأفلام المميزة، والعروض المصحوبة بسجادة حمراء بحضور نجوم العمل.

© Sputnik . Mohamed Hemeida الناقد المصري طارق الشناوي في مؤتمر الإعلان عن فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018

وأشار "حفظي" إلي أن "المهرجان هذا العام يكرم الممثل المصري، حسن حسني، وهو قامة سينمائية كبيرة نفخر بها، والموسيقار المصري هشام نزيه، والنجم العالمي، ريف فاينز، وهو حاصل علي العديد من الجوائز العالمية، ومنها الأوسكار، ويعرض له بالمهرجان فيلما جديد من إخراجه ومن بطولته"، مشيرا إلي أن هناك جائزتين تم استحداثهما، وهما جائزة الجمهور، وقيمتها 29 ألف دولار، وجائزة أفضل فيلم عربي، وتختاره لجنة تحكيم مستقلة، وقيمتها 15 ألف دولار ،وهو الأمر الذي سيساهم في استقطاب أفلام كانت تفضل مهرجانات أخرى.

وشدد محمد حفظي علي أنه لا توجد بين مهرجان القاهرة وبين الجونة منافسة، وأوضح أنه مهرجان صديق، وأكد أنه تلقي اتصال من المهندس سميح ساويرس، الذي أشار إلى أنه تبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لصالح المهرجان.

وتوجه حفظي بالشكر للجنة الاستشارية العليا للمهرجان، التي حرصت علي حضور المهرجان، والمكونة من الممثلة المصرية ليلي علوي، والمخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، والمخرج عمر عبد العزيز، والمنتج محمد العدل، والدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، ورئيس المركز القومي للسينما، والناقد طارق الشناوي، والمخرج شريف البنداري، والممثلة المصرية، نيللي كريم، وجميع السينمائيين الذين حرصوا علي حضور مؤتمر المهرجان.

ومن جانبه، قال الناقد، يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان: "يفتتح المهرجان دورته الـ 40 بعرض أحد أهم أفلام 2018، وهو "كتاب أخضر" للمخرج الأمريكي بيتر فاريلي، وهو الفيلم الذي توج بجائزة الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي، أحد أهم مؤشرات بوصلة جوائز الأوسكار، والفيلم من بطولة النجوم فيجو مورتينسين وماهرشالا علي وليندا كارديلليني.

وأضاف رزق الله: "خارج المسابقات يقدم مهرجان القاهرة مجموعة من برامج العروض التي تثري الدورة، وترفع من مستوى ترقب الجمهور، يتقدمها قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة، والذي يضم 12 فيلما من أهم أفلام العام، منها على سبيل المثال الفيلم الكازاخي الروسي "آيكا" للمخرج سيرجي دفورتسيفوي، الذي يعرض في عرض سجادة حمراء "جالا" بحضور مخرجه وبطلته الفائزة بجائزة أحسن ممثلة في مهرجان "كان" السينمائي الدولي الأخير، النجمة الكازاخية سامال يسلياموفا، كذلك يعرض فيلم "حب غير متوقع"، بحضور مخرجه وكاتبه الأرجنتيني المرشح للأوسكار خوان فيرا، وبطلته النجمة ميرسيدس موران، وبشكل عام يقيم المهرجان في كل ليلة من لياليه عرض سجادة حمراء "جالا"، بحضور نجوم أحد الأفلام الكبرى، لتكون كل ليالي مهرجان القاهرة مشرقة بالنجوم وملفتة للأنظار.

© Sputnik . Abdullah Hemeid الملصق الرسمي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 40

وأكد رزق الله أن المهرجان يستضيف العرض الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لفيلم المخرج المكسيكي ألفونسو كوران "روما"، وهو من إنتاج شبكة "نتفليكس"، الذي نال جائزة الأسد الذهبي من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، واعتبره كثير من النقاد أهم أفلام العام على الإطلاق، كما يضم قسم عروض خاصة، أحدث أفلام بيل أوغست، عضو لجنة التحكيم، ويضم قسم المخرجات 8 أفلام، وسيتم إقامة ندوة بحضور صناع الأفلام، كما ستقام عروض قسم مسابقة أفلام منتصف الليل في سينما الزمالك، وهناك قسم خاص الأفلام المصرية الحديثة، التي قدمت خلال العام ليتعرف ضيوف المهرجان على السينما المصرية.

وأوضح الناقد المصري، أحمد شوقي، أن مسابقة آفاق السينما العربية تضم 8 أفلام، منهت فيلم "الكيلو 64"، الذي سيعرض لأول مرة، وفيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح، وفيلم "الجاهلية"، وفيلم "عزيزة"، الذين سيتم عرضهم لأول مرة في الشرق الأوسط، مشيرا إلي أن المسابقة تستمر في تقديم أحدث أعمال السينما في المنطقة، لمجموعة من المواهب، التي تتراوح بين مخرج قدير له مسيرة طويلة، مثل التونسي محمود بن محمود، الذي يعرض المهرجان فيلمه الجديد "فتوى".

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 40 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من 20 إلى 29 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.