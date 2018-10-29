بريطانيا تستهدف "عمالقة الإنترنت" بضريبة خدمات رقمية جديدة

قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، في كلمته عن الميزانية السنوية، اليوم الإثنين: "من الواضح أنه ليس من العدل أن تستطيع أنشطة أعمال المنصات الرقمية توليد قيمة كبيرة في المملكة المتحدة بدون دفع ضريبة هنا مرتبطة بتلك الأنشطة، ولا يمكن الاستمرار في ذلك"، وفقا لرويترز.

وذكر هاموند أمام البرلمان، أن الضريبة ستراعي تحميل العبء على شركات التكنولوجيا العملاقة لا الشركات الناشئة.

وقالت وزارة الخزانة، إن الشركات التي تحقق ربحية ستدفع ضريبة، تبلغ 2% على الأموال التي تجنيها من المستخدمين في المملكة المتحدة، وذلك اعتبارا من أبريل/ نيسان 2020، ومن المتوقع أن يتمخض هذا الإجراء عن جمع ما يزيد على 400 مليون جنيه استرليني (512 مليون دولار) سنويا.

وأوضح هاموند أن الضريبة ستستهدف منصات مثل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية، وستدفعها الشركات التي تحقق إيرادات عالمية لا تقل عن 500 مليون جنيه استرليني سنويا.

وأحجمت "أمازون" و"فيسبوك" عن التعقيب.