حدث في دولة عربية... خفض راتبه فقتله بـ"الساطور"

ألقت السلطات الإماراتية القبض على وافد آسيوي، بعدما ثبتت عليه تهمة قتل مديره، بسبب خفضه لراتبه.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للجهات الشرطية، يفيد بتعرض صاحب ورشة إلى اعتداء بليغ باستخدام أداة حادة "ساطور طبخ"، أسفر عن وفاته، لتشرع الشرطة في إجراءات البحث والتحري في الواقعة وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة، وفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

CC0 / pixabay جريمة بشعة... ذبح لاعب كرة قدم وانتزاع أعضائه التناسلية وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم سرق هاتفين ذكيين للضحية، إضافة إلى سرقة حاسب آلي محمول وإخفائه، ليعود في اليوم الثاني إلى عمله الذي يملكه الضحية، وكأن شيئا لم يحدث. وعند مواجهة السلطات المحلية بالمقطع المصور، الذي سجلته كاميرات المراقبة التابعة لأحد المحال التجارية، والذي يظهر فيه برفقة شخص آخر، وهما يهرولان عقب وقوع الجريمة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، بعدما خفض مديره راتبه 500 درهم إماراتي.

وحددت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس الإثنين، الـ7 من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، موعدا للحكم في قضية اتهام آسيوي بقتل صاحب العمل الذي يعمل لديه من الجنسية نفسها، باستخدام "ساطور"، إثر خلاف نشب بينهما بعد تقليص الأخير لراتب المتهم.