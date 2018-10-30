للمرة الأولى... "غوغل" يطرح لعبة فيديو مجانية في "الهالوين"

اعتاد محرك البحث "غوغل" الأمريكي أن يغير من تصميم شعاره، احتفالا بكل ذكرى سنوية شهيرة حول العالم، ولكن في عيد "الهالوين" هذا العام، قرر أن يطرح، وللمرة الأولى، لكل مستخدميه لعبة فيديو جماعية.

وبدلا من أن كان مستخدمي "غوغل" يضغطون على شعاره للانتقال إلى نتائج البحث المتعلقة بالحدث السنوي البارز، فإنه عند الضغط على شعاره الخاص بـ "هالوين" سيتم انتقاله مباشرة للمشاركة في لعبة تحمل اسم "Great Ghoul Dual"، وفقا لموقع "سي.نت" الأمريكي.

وتدور فكرة اللعبة، حول تشكيل المستخدم لفريقين من 4 أشباح، من أجل تجميع أكبر قدر ممكن من الشعلات المتجولة في المكان، ثم العودة لها إلى المقر الرئيسي خلال دقيقتين فقط.

For Halloween, Google scares up its first multiplayer Doodle game — CNET — read more — https://t.co/KvCZl3hf3b



Google's Great Ghoul Duel lets you form teams with friends and family or play with random strangers around the world.

GoogleGoogle has another Halloween treat for f… pic.twitter.com/OKDd6iBWzr — NewsFlash — Fresh News (@NewsflashN) October 30, 2018

ويتم تحديد الفريق الفائز، بناءا على نجاحه تجميع أكبر عدد من الشعلات المتجولة، وهنا يجب توخي الحذر من قيام الفريق المنافس بسرقة الشعلات وإيداعها في مقره الرئيسي.

Google Doodle scares up addictive multiplayer game for Halloween — CNET Invite seven friends or family members to play Great Ghoul Duel or join random strangers from around the world. https://t.co/aEFHuX2Ent pic.twitter.com/wyQ8JZsVlG — Jay Wyatt (@jay_wyatt) October 30, 2018

كما تمنح اللعبة جوائز للفريق الأكثر تجميعا للشعلات المتجولة، وهي الحصول على قوى خاصة، مثل تعزيز السرعة والرؤية الليلية.

وفي إمكان اللاعبين المشاركين أن يدعو حتى 7 أصدقاء أو أفراد من العائلة لمشاركتهم اللعب، وذلك من خلال رابط مخصص، أو من الممكن اللعب مع غرباء يتم انتقائهم بصورة عشوائية من حول العالم.