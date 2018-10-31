مصر تفتتح هرم الملك "خفرع" بعد الترميم

ومن المقرر أن يتم إغلاق هرم الملك "منكاورع" للبدء في أعمال ترميمه والصيانة اللازمة له، في إطار خطة الوزارة للصيانة الدورية لأهرامات الجيزة عن طريق غلق هرم منهم للترميم وفتح الهرمين الآخرين للزيارة.
وأضاف محي الدين أنه تم أيضا تقوية كافة الأجزاء الضعيفة الموجودة بالممرات وداخل حجرة الدفن وتنظيف التابوت الجرانيتي الموجود بها.
من جانبه أوضح غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة، أن أعمال الترميم تمت عن طريق أعمال التنظيف الميكانيكي بالفرش وتنظيف كيميائي محدود للأجزاء التي لم يجد فيها العلاج الميكانيكي.
وكشف أنه تم استخلاص الأملاح الموجودة علي أسطح بعض الأحجار، وإزالة مونات الاستكمال المتهالكة وتنظيف التابوت الجرانيتي الموجود في حجرة الدفن بالطرق الميكانيكية والكيميائية.
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