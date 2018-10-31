مصر تفتتح هرم الملك "خفرع" بعد الترميم

تفتتح وزارة الآثار صباح يوم غد الخميس، هرم الملك "خفرع" أمام الزوار، عقب الانتهاء من أعمال ترميمه.

ومن المقرر أن يتم إغلاق هرم الملك "منكاورع" للبدء في أعمال ترميمه والصيانة اللازمة له، في إطار خطة الوزارة للصيانة الدورية لأهرامات الجيزة عن طريق غلق هرم منهم للترميم وفتح الهرمين الآخرين للزيارة.

© Sputnik . Naowaf Ibrahim أسرار علوم الأهرام وأخلاقيات العلم وتأثيرها في حياة الإنسان

وقال أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم في بيان صحفي لوزارة الآثار حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، إن عملية الترميم تضمنت صيانة السلم والمشاية الخشبية المؤديين للهرم، وتغيير نظام الإضاءة داخله.

وأضاف محي الدين أنه تم أيضا تقوية كافة الأجزاء الضعيفة الموجودة بالممرات وداخل حجرة الدفن وتنظيف التابوت الجرانيتي الموجود بها.

من جانبه أوضح غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للترميم والصيانة، أن أعمال الترميم تمت عن طريق أعمال التنظيف الميكانيكي بالفرش وتنظيف كيميائي محدود للأجزاء التي لم يجد فيها العلاج الميكانيكي.

وكشف أنه تم استخلاص الأملاح الموجودة علي أسطح بعض الأحجار، وإزالة مونات الاستكمال المتهالكة وتنظيف التابوت الجرانيتي الموجود في حجرة الدفن بالطرق الميكانيكية والكيميائية.