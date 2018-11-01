فيديو "نادر" لنجل الملك سلمان في المكوك الفضائي "ديسكفري"

وأشار الحساب إلى أن الرحلة الفضائية كانت عام 1985، وبذلك أصبح الأمير السعودي أول رائد فضاء عربي مسلم.
فيديو قديم لهبوط المكوك الفضائي ديسكفري والذي حمل طاقم مهمة STS-51-G وكان من ضمن الطاقم، الأمير سلطان بن #سلمان_بن_عبدالعزيز علماً أنه أول رائد فضاء عربي مسلم، وكانت تلك الرحلة الفضائية في عام 1405هـ/1985م#السعودية pic.twitter.com/U33BiD0DI6— تاريخ آل سعود (@Alsaud_History) October 31, 2018
والأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود طيار سابق لسلاح الجو الملكي السعودي وأول رائد فضاء عربي مسلم، حلق على متن مهمة المكوك الفضائي STS-51-G الأمريكية.
ولد سلطان في 27 يونيو/حزيران، 1956. ويشغل منصب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية حاليا.
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