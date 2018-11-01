الجيش الأمريكي يدمر البنية التحتية لقاعدته للتخلص من الشبح

لم يعرف كيف أثر انفجار المبنى على مسار "السيدة البيضاء"، ولكن زعم أنها لم تعد تظهر في ذلك المكان.

دعا المواطنون الألمانيون العسكريين الأمريكيين إلى طرد الشبح. ويحكى الكثير من الأساطير عن أماكن تواجد القواعد العسكرية.

والقاعدة الأمريكية في ألمانيا ليست حالة استثنائية. فقام الجنود الأمريكيون بمطاردة حقيقة لشبح "السيدة البيضاء" في الأنفاق تحت الأرض وعندما تعبوا من المطاردة فجروا كل هذه الأنفاق، لكي يوقفوا الشبح، وفقا لموقع The Drive.

وتقع القاعدة بالقرب من قرية فرايونغ في ألمانيا. وكان هناك بيت قديم منذ زمن بعيد، ووفقا للأسطورة، اختفى المنزل مع سكانه تحت الأرض منذ سنوات عديدة.

وكام يعيش فيه شقيقتان غنيتان، وكانت إحداهما عمياء. وقرر أختها المعافاة الاستفادة من هذا، وسرقة نصيبها من الميراث. وعندما كشفتها الفتاة العمياء، لعنت أختها، وبدأ تأثير اللعنة على الفور- فاختفى البيت تحت الأرض.

واختلف الناس في وصفها منهم من يقول إنها تعيش هذه "السيدة البيضاء" في مدينة أمبرغ بالقرب من القاعدة. وإنها هادئة وتحب الخير، وبعضم الأخر يقول إن الشبح يعيش بالقرب من قاعدة فرايونغ وهي شريرة. وتظهر "السيدة" على الطرق وتسبب حوادث السيارات وتخيف المارة. وتتصرف بشكل غير لائق. لذلك قرر المواطنون طلب المساعدة من الجنود الأمريكين الموجودين في القاعدة.

ولم يعرف لماذا لما يطلب السكان مساعدة الشرطة المحلية. ولكن من المعروف أن الجيش الأمريكي حل المشكلة بشكل جذري- نسفوا الأنفاق تحت الأرض التي يعيش فيها الشبح.