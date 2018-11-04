الإعلان عن الفائزة بلقب "ملكة جمال الأرض 2018" (صور)

فازت المتسابقة الفيتنامية فونغ خان نغوين، البالغة من العمر 23 عاما، اليوم السبت، بلقب "ملكة جمال الأرض 2018".

ووفقا لموقع "Rappler"، تدرس فونغ التسويق وتتحدث الإنجليزية والفيتنامية بطلاقة، مشيرا إلى أنه في الفيديو التقديمي لها، تحدثت عن مشروع بيئي للحفاظ على نهر الميكونغ والذي يقع في جنوب فيتنام.

© AP Photo / Bullit Marquez فعاليات مسابقة ملكة جمال الأرض 2018 بالفلبين

أضاف الموقع أن فونج تعتبر أول فيتنامية تفوز باللقب في تاريخ المسابقة.

© AP Photo / Bullit Marquez فعاليات مسابقة ملكة جمال الأرض 2018 بالفلبين

وأوضح الموقع أن فعاليات مسابقة "ملكة جمال الأرض 2018" أقيمت في اليوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع مول آسيا أرينا في عاصمة الفلبين مانيلا.

© AP Photo / Bullit Marquez فعاليات مسابقة ملكة جمال الأرض 2018 بالفلبين

وبحسب الموقع، أقيمت فعاليات المسابقة تحت رعاية من الأمم المتحدة، حيث أولت اهتماما كبيرا بقضايا الحفاظ على البيئة وما تواجه الإنسانية من مخاطر.

© AP Photo / Bullit Marquez فعاليات مسابقة ملكة جمال الأرض 2018 بالفلبين

يذكر أن مسابقة "ملكة جمال الأرض" هي الأحدث في مسابقات الجمال الدولية. وتتميز بأن جميع المشاركين يقدمون مشاريع بيئية. كما تعتبر مسابقة "ملكة جمال الأرض" ضمن "الأربعة الكبار" من أكبر المسابقات والأعرق، جنبا إلى جنب مع "ملكة جمال الكون"، "ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الأمم".