الإعلان عن الفائزة بلقب "ملكة جمال الأرض 2018" (صور)

Congratulation Miss Earth Vietnam 2018#MissEarth2018 pic.twitter.com/NFa4kCpURQ— Angelito Sun (@AngelSyel) November 3, 2018
ووفقا لموقع "Rappler"، تدرس فونغ التسويق وتتحدث الإنجليزية والفيتنامية بطلاقة، مشيرا إلى أنه في الفيديو التقديمي لها، تحدثت عن مشروع بيئي للحفاظ على نهر الميكونغ والذي يقع في جنوب فيتنام.
أضاف الموقع أن فونج تعتبر أول فيتنامية تفوز باللقب في تاريخ المسابقة.
وأوضح الموقع أن فعاليات مسابقة "ملكة جمال الأرض 2018" أقيمت في اليوم السبت 3 نوفمبر/تشرين الثاني في مجمع مول آسيا أرينا في عاصمة الفلبين مانيلا.
وبحسب الموقع، أقيمت فعاليات المسابقة تحت رعاية من الأمم المتحدة، حيث أولت اهتماما كبيرا بقضايا الحفاظ على البيئة وما تواجه الإنسانية من مخاطر.
يذكر أن مسابقة "ملكة جمال الأرض" هي الأحدث في مسابقات الجمال الدولية. وتتميز بأن جميع المشاركين يقدمون مشاريع بيئية. كما تعتبر مسابقة "ملكة جمال الأرض" ضمن "الأربعة الكبار" من أكبر المسابقات والأعرق، جنبا إلى جنب مع "ملكة جمال الكون"، "ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الأمم".
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