لحظة إغماء متسابق سعودي على المسرح فور إعلان خسارته (فيديو)

وسقط عماد إبراهيم، فاقدا الوعي على المسرح، بعد الإعلان عن خسارته في برنامج "نجم السعودية"، والذي تبث هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
وعلق عماد إبراهيم على خروجه من البرنامج، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الحمد لله".
و"نجم السعودية"، هو برنامج مسابقات غنائي متخصص باكتشاف المواهب الغنائية السعودية.
#نجم_السعودية #عماد_ابراهيم الاغماء يصلح ريلاكشن pic.twitter.com/X767HIT2fR— مُحب للموسيقى🖤🎼 (@ei9_e) November 3, 2018
ويوفر البرنامج فرصا جديدة للمواهب من كلا الجنسين، ويقدم الدعم لهم ليصبحوا مطربين معروفين.
وتتلخص فكرة البرنامج في اكتشاف موهبة الغناء لدى المشتركين السعوديين، على غرار برامج اكتشاف المواهب في العالم العربي، مثل "آراب أيدول"، وتتألف لجنة تحكيمه من الفنان السعودي عبادي الجوهر، والفنانة السعودية وعد، والملحن ممدوح سيف.
الحمدلله pic.twitter.com/cL1lwBZ25P— عماد ابراهيم- Emad Ibrahim (@EmadIbrahimStar) November 4, 2018
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