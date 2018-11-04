لحظة إغماء متسابق سعودي على المسرح فور إعلان خسارته (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط متسابق في برنامج مواهب سعودي أغشي عليه، فور إعلان خروجه من المنافسة في البرنامج.

وسقط عماد إبراهيم، فاقدا الوعي على المسرح، بعد الإعلان عن خسارته في برنامج "نجم السعودية"، والذي تبث هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.

وعلق عماد إبراهيم على خروجه من البرنامج، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "الحمد لله".

و"نجم السعودية"، هو برنامج مسابقات غنائي متخصص باكتشاف المواهب الغنائية السعودية.

ويوفر البرنامج فرصا جديدة للمواهب من كلا الجنسين، ويقدم الدعم لهم ليصبحوا مطربين معروفين.

وتتلخص فكرة البرنامج في اكتشاف موهبة الغناء لدى المشتركين السعوديين، على غرار برامج اكتشاف المواهب في العالم العربي، مثل "آراب أيدول"، وتتألف لجنة تحكيمه من الفنان السعودي عبادي الجوهر، والفنانة السعودية وعد، والملحن ممدوح سيف.