إصابة زوجة محمد رمضان في حادث مروري وحبس مدير أعماله

تعرضت زوجة الممثل المصري، محمد رمضان، أمس السبت، لحادث مروري على الطريق الدائري في العاصمة المصرية القاهرة.

وذكرت تحقيقات النيابة أن مدير أعمال محمد رمضان، كان يستقل سيارة ملاكي بصحبة زوجة "رمضان" وصديقتها، وأثناء ذلك اصطدم بسيارة أخري يقودها سوداني الجنسية، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

وأضافت النيابة أن الحادث أسفر عن مصرع السائق سوداني الجنسية، وإصابة مرافقتيه اللتان تحملان الجنسية التايلاندية، وإصابة زوجة الفنان محمد رمضان وصديقتها بإصابات طفيفة.

وأمرت نيابة إمبابة وكرداسة، بحبس مدير أعمال محمد رمضان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، بسبب حادث مروري على الطريق الدائري.

كما أمرت عقب انتهاء التحقيقات والاستماع لأقوال المصابين في الحادث، بدفن جثة القتيل، كما أمرت بحبس مدير أعمال "رمضان" على ذمة التحقيقات.