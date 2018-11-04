إصابة زوجة محمد رمضان في حادث مروري وحبس مدير أعماله

وذكرت تحقيقات النيابة أن مدير أعمال محمد رمضان، كان يستقل سيارة ملاكي بصحبة زوجة "رمضان" وصديقتها، وأثناء ذلك اصطدم بسيارة أخري يقودها سوداني الجنسية، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.
وأمرت نيابة إمبابة وكرداسة، بحبس مدير أعمال محمد رمضان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، بسبب حادث مروري على الطريق الدائري.
كما أمرت عقب انتهاء التحقيقات والاستماع لأقوال المصابين في الحادث، بدفن جثة القتيل، كما أمرت بحبس مدير أعمال "رمضان" على ذمة التحقيقات.
شاهدوا صورة زوجة #محمد_رمضان تخطف الأنظار في دبي بلون شعرها الجديد— Layalina.com (@layalina) October 7, 2016
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