مبيعات أيفون في الهند تهبط لأول مرة منذ أربع سنوات

قالت شركة كاونتربوينت للأبحاث في مجال الصناعة إن من المتوقع أن تهبط مبيعات هواتف أيفون التي تصنعها شركة أبل بواقع الربع في الربع الرابع من العام الذي يتضمن موسم العطلات بالهند مما يضعها في الطريق نحو أول هبوط لها خلال عام كامل منذ أربع سنوات.

وزاد التركيز على الصعوبة التي تواجهها أبل في الوصول إلى السوق الهندية التي تضم 1.3 مليار مستهلك الأسبوع الماضي بعد أن أنحت أبل باللوم في سلسلة مخيبة من الآمال من توقعات المبيعات على حفنة من الأسواق الناشئة الكبيرة.

وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي لأبل بعد نشر نتائج الربع الثالث إنه لم يطرأ تغير على المبيعات في الهند في الربع الرابع الذي يتضمن موسم احتفالات يمتد شهرا ويصل لذروته هذا الأسبوع بعيد ديوالي وهي فترة رواج لمبيعات الأجهزة الإلكترونية، وفقا لرويترز.

وقال نيل شاه مدير الأبحاث في شركة كاونتربوينت ريسيرش التي مقرها هونغ كونغ يوم السبت إن قنوات الشركة أشارت إلى أن الأعداد خلال هذا الربع تتراوح بين 700 ألف و800 ألف وحدة بتراجع عن مليون وحدة قبل عام.

وأضاف أنه بالنسبة لعام 2018 كله من المتوقع أن تيبع أبل نحو مليوني تليفون بتراجع نحو مليون تليفون عن العام الماضي نظرا لعدم استعداد المستهلكين الهنود دفع أسعار عالية لشراء التليفونات والتي نجمت عن التعريفات الجمركية وهبوط الروبية.

وقال شاه إن "من المتوقع هبوط المبيعات لأول مرة منذ أربع سنوات. إذا نظرتم إلى الربع الثالث كانت 900 ألف وحدة العام الماضي وهذا العام نحو 450 ألف وحدة"

"أيفون أصبحت أغلى وخصائصها ومواصفاتها ليست جذابة إلى هذا الحد".