بعد غياب 6 سنوات... عودة "سبايس غيرلز" بجولة غنائية دون فيكتوريا بيكهام

وأصدر الفريق، اليوم الاثنين، بيانا يضم تفاصيل الجولة الغنائية، التي ستشمل 6 مناطق في المملكة المتحدة، وستكون البداية مع حفل مقام في مانشستر في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، يليه حفلا في إدنبره عاصمة إسكتلندا بعد أسبوع، وأخيرا في ويمبلي في 15 يونيو، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتشهد هذه الجولة على لم شمل عضوات فريق "سبايس غيرلز"، الذي ذاع صيته حول العالم في تسعينيات القرن الماضي، بعد غياب 6 سنوات، منذ آخر حفل لهن في 2012.
ولكن أعلنت إحدى عضوات الفريق، فيكتوريا بيكهام، اليوم الإثنين، بأنها لن تشارك رفيقاتها في الجولة الغنائية الجديد في المملكة المتحدة.
WE'RE GOING ON TOUR!!— Spice Girls (@spicegirls) November 5, 2018
We're incredibly excited to announce the Spice World tour. Tickets go on sale this Saturday at 10.30am ✌🏻🌍 #SpiceWorld2019 pic.twitter.com/2UEmJTPXzq
وكتبت فيكتوريا بيكهام عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "لن أشارك مع الفتيات على المسرح مرة أخرى، ولكن كون أنني كنت ضمن فريق" سبايس جيرلز" فقد كان هذا جزءا مهما للغاية في حياتي، وأتمنى لفتيات بلادي الكثير من الحب والمرح أثناء لم شملهن في الجولة الغنائية".
وفيكتوريا بيكهام هي زوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي، ديفيد بيكهام، وهي أم ومصممة أزياء، وسيدة أعمال.
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Today marks a special day for the girls as they announce the first tour dates since we performed together in 2012! I won't be joining my girls on stage again but being in the Spice Girls was a hugely important part of my life and I wish them so much love and fun as they go back on tour next year. I know they will put on an amazing show and the fantastic fans past and present are going to have a wonderful time! X vb #spicegirls #friendshipneverends
ومع اعتذار فيكتوريا بيكهام، ستشارك عضوات "سبايس غيرلز" الأربعة في الجولة، وهن ميلاني بي، وإيما بانتون، وجيري هاليويل، وميلاني سي.
وكان أول ظهور لفريق "سبايس غيرلز" في عام 1994، ثم انفصلن في عام 2000، ولكن التئم شملهن من جديد في جولة عالمية في عام 2007.
واجتمع عضوات الفريق مرة أخرى في عام 2012، لتقديم أداء غنائي في حفل ختام أولمبياد لندن.
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