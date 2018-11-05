بعد غياب 6 سنوات... عودة "سبايس غيرلز" بجولة غنائية دون فيكتوريا بيكهام

تستعد عضوات فريق "سبايس غيرلز" الغنائي البريطاني الشهير، للم شملهن من جديد، من خلال جولة غنائية ستنطلق في العام المقبل 2019.

وأصدر الفريق، اليوم الاثنين، بيانا يضم تفاصيل الجولة الغنائية، التي ستشمل 6 مناطق في المملكة المتحدة، وستكون البداية مع حفل مقام في مانشستر في الأول من يونيو/ حزيران المقبل، يليه حفلا في إدنبره عاصمة إسكتلندا بعد أسبوع، وأخيرا في ويمبلي في 15 يونيو، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتشهد هذه الجولة على لم شمل عضوات فريق "سبايس غيرلز"، الذي ذاع صيته حول العالم في تسعينيات القرن الماضي، بعد غياب 6 سنوات، منذ آخر حفل لهن في 2012.

ولكن أعلنت إحدى عضوات الفريق، فيكتوريا بيكهام، اليوم الإثنين، بأنها لن تشارك رفيقاتها في الجولة الغنائية الجديد في المملكة المتحدة.

WE'RE GOING ON TOUR!!

We're incredibly excited to announce the Spice World tour. Tickets go on sale this Saturday at 10.30am ✌🏻🌍 #SpiceWorld2019 pic.twitter.com/2UEmJTPXzq — Spice Girls (@spicegirls) November 5, 2018

وكتبت فيكتوريا بيكهام عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "لن أشارك مع الفتيات على المسرح مرة أخرى، ولكن كون أنني كنت ضمن فريق" سبايس جيرلز" فقد كان هذا جزءا مهما للغاية في حياتي، وأتمنى لفتيات بلادي الكثير من الحب والمرح أثناء لم شملهن في الجولة الغنائية".

وفيكتوريا بيكهام هي زوجة لاعب كرة القدم الإنجليزي، ديفيد بيكهام، وهي أم ومصممة أزياء، وسيدة أعمال.

ومع اعتذار فيكتوريا بيكهام، ستشارك عضوات "سبايس غيرلز" الأربعة في الجولة، وهن ميلاني بي، وإيما بانتون، وجيري هاليويل، وميلاني سي.

وكان أول ظهور لفريق "سبايس غيرلز" في عام 1994، ثم انفصلن في عام 2000، ولكن التئم شملهن من جديد في جولة عالمية في عام 2007.

واجتمع عضوات الفريق مرة أخرى في عام 2012، لتقديم أداء غنائي في حفل ختام أولمبياد لندن.