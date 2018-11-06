بالصور... الكشف عن القطة الأكثر فتكا في العالم

تعد القطة سوداء القدمين واحدة من أكثر الحيوانات فتكا في العالم. وهناك العديد من الأشخاص حتى لم يسمع باسمها، ولكنها تعد الأكثر كفاءة في الصيد من بين جميع أنواع القطط.

تعيش هذه القطة في جنوب أفريقيا وتزن من واحد إلى ثلاثة كيلوغرامات، وتتمتع بشعر رملي يحوي على خطوط سوداء ومرقطة. وتعتبر واحدة من أصغر القطط في العالم. وعلى الرغم من هذا، يمكنها افتراس، في ليلة واحدة، أكثر مما يفترسه الفهد لمدة 6 أشهر، وفق صحيفة "Live Science".

وقال، لوقا هانتر، موظف في منظمة الحفاظ على حياة الحيوانات البرية، إن الحيوانات المفترسة الصغيرة مثل القطط سوداء القدمين تتمع بعمليات استقلاب سريعة ولهذا السبب فإنها تصطاد بشكل مستمر. حيث يمكنها في الليلة الواحدة أن تصطاد من 10 إلى 14 فريسة من القوارض أو الطيور الصغيرة، أي فريسة كل 50 دقيقة.

وتبلغ نسبة نجاح الصيد لدى القطط سوداء القدمين حوالي 60٪ ، أي ثلاثة أضعاف النسبة لدى الأسود (20-25٪). كما يمكنها انتظار فريستها ساعتين كاملتين دون حراك. ولهذا تم إطلاق عليها لقب القطة الأكثر فتكا في العالم.

على الرغم من حصولها على هذا اللقب، فإنها معرضة للخطر ومهددة بالانقراض بسبب صيد الإنسان لها والتدهور البيئي في الأماكن التي تعيش فيها وتفشي الأمراض.