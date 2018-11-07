الخبراء يصنفون البلدان ذات البيئة الأكثر تلوثا

وشارك في الاستطلاع سكان 70 مدينة وتم على أساسه إعداد التقرير السنوي لمؤشر التلوث في عام 2018.
ووفقا للموقع، فقد أصبحت منغوليا البلاد الأكثر تلوثا. وجاءت أفغانستان في المركز الثاني وميانمار في المركز الثالث.
واحتلت مصر المركز الأول عربيا من حيث التلوث، وجاءت في المركز السادس من التصنيف. وشغل لبنان المركز الثامن والأردن المركز 15 والعراق — 18 والبحرين — 21 والكويت — 29 والمملكة العربية السعودية — 36 وتلتها قطر في المرتبة 37.
أما البلدان، التي تتمتع بالبيئة الأكثر نظافة فقد شغلت فنلندا المركز الأول، تليها أيسلندا وإستونيا والسويد والنرويج.
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