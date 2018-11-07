الخبراء يصنفون البلدان ذات البيئة الأكثر تلوثا

صنف الخبراء من موقع "نومبيو"، المختص بجمع الإحصاءات حول المدن والبلدان، الأماكن ذات البيئة الأكثر تلوثا على كوكب الأرض.

وشارك في الاستطلاع سكان 70 مدينة وتم على أساسه إعداد التقرير السنوي لمؤشر التلوث في عام 2018.

© Sputnik . Maksim Blinov استطلاع: فقط 3 في المئة من الروس يكنون شعورا جيدا جدا حيال أوكرانيا

ويبين المؤشر درجة تلوث الهواء والمياه، دون أخذ أنواع التلوث الأخرى بالاعتبار.

ووفقا للموقع، فقد أصبحت منغوليا البلاد الأكثر تلوثا. وجاءت أفغانستان في المركز الثاني وميانمار في المركز الثالث.

واحتلت مصر المركز الأول عربيا من حيث التلوث، وجاءت في المركز السادس من التصنيف. وشغل لبنان المركز الثامن والأردن المركز 15 والعراق — 18 والبحرين — 21 والكويت — 29 والمملكة العربية السعودية — 36 وتلتها قطر في المرتبة 37.

أما البلدان، التي تتمتع بالبيئة الأكثر نظافة فقد شغلت فنلندا المركز الأول، تليها أيسلندا وإستونيا والسويد والنرويج.