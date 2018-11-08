بالفيديو... صبي يسجل رقما قياسيا عالميا جديدا في حل مكعب روبيك بالقدم

نجح فتى صيني في تسجيل رقم قياسي عالمي لأسرع زمن في حل ثلاثة من مكعبات الروبيك معا بيديه وإحدى قدميه.

ذكرت ذلك نشرة إعلامية وزعتها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية العالمية اليوم الخميس، بمناسبة اليوم السنوي لأرقامها القياسية.

وسجل كيو جيان يو البالغ من العمر 13 عاما، وهو من شيامين جنوبي الصين، زمنا بلغ دقيقة و36 ثانية و39 جزءا من الثانية في حل المكعبات الثلاثة يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتوضح النشرة الإعلامية لغينيس أنه ليس هناك رقم سابق لمثل هذه المحاولة وبناء عليه فإن كيو يمكن اعتباره الأول وصاحب أسرع محاولة في هذا الأمر تشهدها لجنة تحكيم لغينيس.

وكيو يلهو بمكعبات الروبيك الملونة ثلاثية الأبعاد منذ كان عمره ستة أعوام. كما أنه ليس غريبا على الأرقام القياسية في حلها.

ومن بين الأرقام التي يحوزها كيو أسرع رقم قياسي مسجل في موسوعة غينيس لحل ثلاثة من مكعبات الروبيك وهو يركض (خمس دقائق و6.61 ثانية) وأسرع زمن في حل مكعب روبيك من أوله لآخره (15.84 ثانية)، إضافة للرقم الذي أنجزه في 13 أكتوبر/ تشرين الأول.