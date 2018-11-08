الوجهة السياحية الأولى في العالم... الصين تزيح فرنسا عن عرشها

فبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "The Guardian" البريطانية، فإن الصين ستشهد استقبال عدد من السياح تفوق به معدلات كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
فضلا على أنها ستشهد أكبر عدد من المسافرين المغادرين، حيث سيصل عدد الرحلات المغادرة للصين لـ260 مليون رحلة بحلول 2030.
وأضاف التقرير إلى أن الصين ستحتل المرتبة الأولى في السياحة الوافدة وذلك بمجيء أعداد كبيرة من سياح هونغ كونغ وتايوان.
وتعود الزيادة في عدد السياح للنمو الاقتصادي و ارتفاع دخل سكان البلدان الآسيوية من جهة، ولإتباع الحكومة الصينية تسهيلات في الحصول على تأشيرات سياحية من جهة أخرى.
ولعل أشهر معالم الصين هو سور الصين العظيم ، أحد عجائب الدنيا السبع، كما وتعتبر مدينة شنغهاي كبرى المدن الصينية ومركز مالي عالمي.
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