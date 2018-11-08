الوجهة السياحية الأولى في العالم... الصين تزيح فرنسا عن عرشها

توقع تقرير لشركة "Euromonitor International" أن تتفوق الصين على فرنسا بحلول عام 2030، لتصبح الوجهة السياحية الأولى في العالم.

فبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "The Guardian" البريطانية، فإن الصين ستشهد استقبال عدد من السياح تفوق به معدلات كل من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

© REUTERS / Stringer إجلاء أكثر من 30 ألف سائح من مقاطعة سيتشوان الصينية عقب زلزال مدمر

فضلا على أنها ستشهد أكبر عدد من المسافرين المغادرين، حيث سيصل عدد الرحلات المغادرة للصين لـ260 مليون رحلة بحلول 2030.

وأضاف التقرير إلى أن الصين ستحتل المرتبة الأولى في السياحة الوافدة وذلك بمجيء أعداد كبيرة من سياح هونغ كونغ وتايوان.

وتعود الزيادة في عدد السياح للنمو الاقتصادي و ارتفاع دخل سكان البلدان الآسيوية من جهة، ولإتباع الحكومة الصينية تسهيلات في الحصول على تأشيرات سياحية من جهة أخرى.

ولعل أشهر معالم الصين هو سور الصين العظيم ، أحد عجائب الدنيا السبع، كما وتعتبر مدينة شنغهاي كبرى المدن الصينية ومركز مالي عالمي.