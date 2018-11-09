إليسا ترد على سؤال مستفز من معجب (فيديو)

وافقت المطربة اللبنانية إليسا على الرد على مجموعة من الأسئلة من جانب جمهورها.

وكان من بين الأسئلة، تساؤل معجب مصري عن كيف تملكتها الشجاعة عندما أخفت عن والدتها خبر إصابتها بسرطان الثدي، وقال لها بالعامية: "إزاي جالك قلب تخفي المرض عن والدتك".

وردت إليسا على سؤال المعجب بأن ما منعها عن الإفصاح لوالدتها عن مرضها، هو أنها سيدة متقدمة في العمر، وتتعاطى الكثير من الأدوية، وبالتالي لم ترغب في زيادة الضغوط النفسية عليها.

وتابعت للمعجب الذي أثار استفزازها: "أكتر شيء يؤلم الأم هو أبناؤها، أنا لي قلب، وعندما كانت تسألني كنت أخبرها بأنني أشعر بالإرهاق من العمل، ولكون أنني مريضة أقتل أمي لكي تشعر بالسعادة والرضا".

وجاءت تصريحات إليسا في الجزء الثاني من لقائها مع برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، أمس الخميس.

وكشفت إليسا في اللقاء عن أن والدتها سورية الجنسية، وتحديدا من وادي النصارى، وذلك بعدما طلبت منها معجبة سورية أن تحيي حفلا غنائيا في بلدها.