ابنة سمير غانم ثتير جدلا بظهورها محجبة في السعودية (صورة)

أثارت ابنة الممثل المصري الكوميدي، سمير غانم، جدلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها الأخير في السعودية، وهي مرتدية للحجاب.

وشاركت الممثلة إيمي سمير غانم عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام" صورة تجمعها وعددا من أصدقائها في المملكة العربية السعودية، وهي تضع غطاء على رأسها، وعلقت معها الصورة: "أفضل صحبة في جدة".

يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم تتواجد في السعودية مع زوجها الفنان حسن الرداد، بسبب استضافته في لقاء مفتوح مع الجمهور السعودي في معرض "IGN" للحديث حول أعماله الفنية.

والتقى حسن الرداد الجمهور السعودي، في افتتاح فعاليات معرض مؤتمر الشرق الأوسط "IGN"، أول أمس الأربعاء، وتحدث خلال جلسة حوار مفتوحة عن أعماله الفنية، كما رد على أسئلة الجمهور.

وانطلقت فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط، والذي يقام لأول مرة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ويستضيف عددا من الشخصيات الفنية والإعلامية العربية، في جلسات حوار مفتوحة مع الجمهور.

وآخر عمل فني قدمته إيمي سمير غانم مع زوجها حسن الرداد، هو المسلسل الكوميدي "عزمي وأشجان"، والذي عرض في شهر رمضان هذا العام.

وقبل سفرهما إلى المملكة العربية السعودية، حرص الزوجان إيمي سمير غانم وحسن الرداد على زيارة الممثلة السورية كندة علوش وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف في إحدى مستشفيات القاهرة، لتهئنتهما باستقبال مولودتهما الأولى "حياة".