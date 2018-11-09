قائمة جديدة للدول الأكثر أمانا للسياح... دولة خليجية في المركز الثاني

أعلن تقرير صادر عن جمعية المستهلك البريطانية قائمة بالدول الأكثر أمانا كوجهات سياحية، وصدر التقرير بناء على دراسة وضعت في اعتباراتها معدلات الجريمة وكذلك مخاطر الكوارث الطبيعية والأحوال الصحية في البلاد، واحتمالات التعرض لهجوم إرهابي.

وتم تحليل الإحصاءات بمعرفة الصندوق الاقتصادي العالمي لمعدلات الجريمة، وتقرير المخاطر العالمي لاحتمال وقوع الكوارث الطبيعية، والموقع الإلكتروني ""NHS Fit for Travel على الويب للمخاطر الصحية، وغير ذلك من الهيئات، بحسب موقع "departures".

واعتلت أيسلندا قمة قائمة الدول الأكثر أمانا من حيث معدلات الجريمة، كما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، وفيما يلي القائمتين الكاملتين للدول الأكثر أمانا من حيث انخفاض معدلات الجريمة ومن حيث انخفاض احتمالات التعرض للكوارث الطبيعية.

© Sputnik . Anton Denisov هل تسحب مصر بساط السياحة من تحت أقدام تركيا بمساعدة الروس

1- أيسلندا

2- الإمارات العربية المتحدة

3- سنغافورة

4- إسبانيا

5- أستراليا

6- كندا

7- اليابان

8- المغرب

9- الأردن

10- ربادوس

11- اليونان

12- فيتنام

13- فرنسا

14- إيطاليا

15- الولايات المتحدة الأمريكية

16- المكسيك

17- الهند

18- تايلاند

19- تركيا

20- جنوب أفريقيا

© Sputnik . Alexander Melnikov "قتل الأسود"...نوع جديد من سياحة الأثرياء

1- بربادوس

2- أيسلندا

3- الإمارات العربية المتحدة

4- سنغافورة

5- فرنسا

6- كندا

7- إسبانيا

8- الولايات المتحدة الأمريكية

9- أستراليا

10- إيطاليا

11- الأردن

12- تركيا

13- جنوب أفريقيا

14- المكسيك

15- تايلاند

16- المغرب

17- الهند

18- اليونان

19- فيتنام

20- اليابان