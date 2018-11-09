تسجيل
17:48 09 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
مباشر
    بحث
    إسكندرية - مصر

    نقابة الموسيقيين المصرية تمنع حفل حمو بيكا

    Fares Herz
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع إقامة حفل الفنان الشعبي المصري حمو بيكا.

    ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن نقابة المهن الموسيقية أوقفت حفل الفنان الشعبي حمو بيكا، الذي كان مقرر إقامته بالإسكندرية.

    مغني الراب الأمريكي باف دادي، خلال مهرجان إسينس 2016 الموسيقي في نيو أورلينز، الولايات المتحدة 3 يوليو/ تموز 2016
    © AP Photo / Invision/Donald Traill
    "فوربس" تنشر قائمة الموسيقيين الأكثر تحقيقا للأرباح في 2017
    وأضافت الصحيفة أن قرار الإلغاء جاء بسبب "انتحال بيكا صفة "مطرب"، وإقامة حفل بدون ترخيص من النقابة".

    وأشارت إلى أن الشؤون القانونية للنقابة حررت محضر رقم 13812 لسنة 2018، ضد المطرب بأحد أقسام الإسكندرية، لمنع إقامة الحفل. 

    وجاء ذلك بناء على توجيهات من النقيب هاني شاكر، الذي أعلن تصديه لكل من يحاول التعدي على حقوق النقابة، والحفاظ على الذوق العام، بحسب "الوطن".

    يشار إلى أن مشادة كلامية نشبت خلال الأيام الماضية بين حمو بيكا والمطرب الشعبي مجدي شطا، أشعلت موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك.

    وكان سبب المشادة إعلان حمو بيكا عن حفلة فى الإسكندرية مجانا قائلا "الحفلة مجانا وهتعجبكم انتظرونى في أكبر حفلة ومعايا كل النجوم اللي بتحبوها هدى ناصر، هدى بندق ومجدي شطا، بحبكم وأنتم اللي نجحتوني، وحب الناس مش بفلوس".

    ورد عليه المطرب الشعبي مجدي شطا، نافيا حضوره الحفل "أنا مش رايح الحفلة، أنا عندي شغل في المطرية، ومش رايح حفلات، وحمو بيكا كان بيقول كده علشان يلم الفانز بتاع الناس خلصانة" واشتد الخلاف بينهما بعد تلك الفيديوهات.

    انظر أيضا:

    مدرب منتخب مصر الأسبق: مباراة الأهلي والترجي الأصعب في التاريخ وغياب أزارو ومعلول سيؤثر سلبيا
    مصر تخفض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية إلى صفر اعتبارا من يناير 2019
    مصر توقع مذكرات تفاهم مع تنزانيا
    سقوط طائرة حربية روسية الصنع "ميغ 29M" في مصر
    إسرائيل تعرب عن تعاطفها مع مصر وتدعو دول العالم لمحاربة الإرهاب
    الكلمات الدلالية:
    نقابة, أخبار, مشادة, حفل, الإسكندرية, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    أول محجبة من جذور صومالية، إلهان عمر، تدخل الكونغرس الأمريكي
    أول المسلمات وأصغر عضو شابة في تاريخ الكونغرس الأمريكي
    روسيا تبني، وأمريكا تخرب!
    من يزرع السلام يحصد الخير
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك