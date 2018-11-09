نقابة الموسيقيين المصرية تمنع حفل حمو بيكا

ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن نقابة المهن الموسيقية أوقفت حفل الفنان الشعبي حمو بيكا، الذي كان مقرر إقامته بالإسكندرية.

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وأضافت الصحيفة أن قرار الإلغاء جاء بسبب "انتحال بيكا صفة "مطرب"، وإقامة حفل بدون ترخيص من النقابة".

وأشارت إلى أن الشؤون القانونية للنقابة حررت محضر رقم 13812 لسنة 2018، ضد المطرب بأحد أقسام الإسكندرية، لمنع إقامة الحفل.

وجاء ذلك بناء على توجيهات من النقيب هاني شاكر، الذي أعلن تصديه لكل من يحاول التعدي على حقوق النقابة، والحفاظ على الذوق العام، بحسب "الوطن".

يشار إلى أن مشادة كلامية نشبت خلال الأيام الماضية بين حمو بيكا والمطرب الشعبي مجدي شطا، أشعلت موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك.

وكان سبب المشادة إعلان حمو بيكا عن حفلة فى الإسكندرية مجانا قائلا "الحفلة مجانا وهتعجبكم انتظرونى في أكبر حفلة ومعايا كل النجوم اللي بتحبوها هدى ناصر، هدى بندق ومجدي شطا، بحبكم وأنتم اللي نجحتوني، وحب الناس مش بفلوس".

ورد عليه المطرب الشعبي مجدي شطا، نافيا حضوره الحفل "أنا مش رايح الحفلة، أنا عندي شغل في المطرية، ومش رايح حفلات، وحمو بيكا كان بيقول كده علشان يلم الفانز بتاع الناس خلصانة" واشتد الخلاف بينهما بعد تلك الفيديوهات.