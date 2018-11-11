الأولى في العالم... "الغرفة المفقودة" تمنحك استرخاء تام (صور)

إذا كنت تعاني من إجهاد مزمن، وتبحث عن بعض الراحة والاسترخاء، فإن "الغرفة المفقودة" في ليتوانيا تمنحك هذا في نصف ساعة فقط.

ويوفر أحد المراكز الصحية في ليتوانيا، غرفة استجمام مكسوة من الداخل بعدد كبير من أحجار الكهرمان، ليطلق عليها "غرفة الكهرمان المفقودة"، وذلك لكونها تشبه غرف أفلام الخيال التي تتحدث عن الكنوز، وفقا لصحيفة "ذا كوز تليغرام".

© Sputnik . Dmitry Korobeinikov بيع أغلى "شذرة كهرمان" في مزاد روسي مقابل 25 ألف دولار

واستلزم لبناء الغرفة، وضع ما يقرب من 3 أطنان من الأحجار الكريمة لكسائها من الداخل.

ويعتبر العلاج باستخدام الكهرمان واحدا من الأساليب الشائعة للتقليل من التوتر، والمساعدة على تحسين عمل الجهاز العصبي في روسيا وعدد من الدول المجاورة.

وتقوم فكرة الحجرة الأولى من نوعها في العالم، على تسخين الكهرمان لدرجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة مئوية، ما يجعله يصدر أحماضا معينة تبعث على الاسترخاء، وتحسن عمل الجهاز العصبي، لكن جلسة العلاج بداخلها لا يجب أن تمتد لأكثر من نصف ساعة.

ويمكن للراغبين في زيارة هذه الغرفة حجز جلسة طبية في مركز "Atostogų parkas" مقابل 14 يورو فقط (15 دولار أمريكي).