العلماء يكتشفون مخاطر تناول الطعام في وقت متأخر

استنتج علماء من جمعية طب القلب الأمريكية أن الوجبات المتأخرة يمكن أن تسبب أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري بسبب اضطراب في الإيقاع البيولوجي البشري

ونشر الدراسة عن هذا الموضوع موقع LiveScience، قرر الخبراء دراسة العلاقة بين تطور أمراض مثل السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، وأوقات الوجبات.

© Fotolia / Olviak دراسة: تناول الطعام بهذه الطريقة يساعد في فقدان الوزن سريعا

وأجريت التجربة وفقا لنتائج الفحوصات الطبية لأكثر من 12.7 ألف أمريكي لاتيني تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 76 عامًا.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الطعام بعد الساعة 6:00 مساءً ، لديهم مستويات أعلى من السكر والأنسولين في الدم ، بالإضافة إلى زيادة الضغط مقارنة بمن تناولوا الطعام قبل الساعة السادسة مساءً.

في الوقت نفسه، كان محبو الوجبات المتأخرة 19% أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، و 23% أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، نور مكارم، يمكن تفسير هذه الظاهرة بانتهاك الإيقاعات البيولوجية البشرية بسبب نمط حياة غير صحيح، والذي يؤدي بدوره إلى مشاكل في عملية الهضم ويزيد من خطر الأمراض المزمنة.

وصرح خبراء لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل، خاصة قبل النوم، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة والسمنة، كما أنه يسبب السرطان.