وزارة التجارة السعودية تلفت الأنظار للمنتجات المعيبة بطريقة مبتكرة

عمد الحساب الرسمي لوزارة التجارة السعودية على موقع "تويتر" إلى استخدام طريقة مبتكرة للفت أنظار المستهلكين إلى المنتجات المعيبة التي قد تشكل خطرا على المستهلكين.

وغرد حساب وزارة التجارة بعبارة أثارت حيرة المتابعين قال فيها "استبعاد للأمام غدا عندما الشمس الذي هما يبتعدون أقرب"، ما دفع مئات المتابعين إلى استهجان التغريدة والتساؤل عن معناها.

استبعاد للأمام غداً عندما الشمس الذي هما يبتعدون أقرب. — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) November 11, 2018

وبعد أن تزايدت طلبات توضيح معنى التغريدة من المتابعين، غرد الحساب ذاته بعد نحو ساعة قائلا "هذه التغريدة لا تشكل خطرا على سلامتنا بعكس مئآت الآلاف من المنتجات المعيبة التي نتجاهلها"، وأرفق التغريدة بهاشتاغ #سلمني_واسلم.

هذه التغريدة لا تشكل خطرًا على سلامتنا بعكس مئآت الآلاف من المنتجات المعيبة التي نتجاهلها.#سلمني_واسلم pic.twitter.com/HtH65NNvcB — وزارة التجارة والاستثمار (@SaudiMCI) November 11, 2018

وأرادت الوزارة بهذه التغريدات لفت الانتباه إلى أنه في حين اهتم العديد من السعوديين بأمر التغريدة وهي ضمن الأمور التي لا تؤثر على صحتهم، فقد تجاهلوا مواضيع أخرى تمس سلامتهم، منها الانتباه إلى المنتجات المقلدة، التي تشكل خطرا جسيما.