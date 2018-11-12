"تويتر" يبحث إضافة "الميزة المنتظرة" على الإطلاق

وقال دورسي أثناء حديثه في فعالية مقامة بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الاثنين، إن الشركة تبحث حالات استخدام زر تعديل التغريدات، قبل أن يتحول إلى واقع، وفقا لموقع "فيرست بوست".
وأضاف أن "تويتر" ستمنع التعديل غير المحدود للتغريدات، نظرا لأن أي شخص يمكنه استغلال الخاصية لتغيير المنشورات المثيرة للجدل أو الضارة بعد نشرها.
وضرب دورسي مثالا قائلا: "فرضا إذا قمتم بإعادة تغريدة لتغريدة معينة، ثم قام صاحب التغريدة الأصلية بإجراء تعديلات مفاجئة عليها، ما سيؤدي لتغيير لهجة الحوار بالكامل، وستكون النتيجة النهائية هي أنك أصبحت متفق مع فكرة طالما كنت ضدها".
وأوضح جاك دورسي أن "تويتر" تريد إيجاد حلا للمشكلة والتخلص مما يراه المستخدمين سيئا في الخدمة.
Addressing the long-standing demand for an edit button on Twitter, @jack says that sometimes we have to concentrate on the use case of a feature and not just on what people are asking for. The edit button may create confusion in conversation. @Twitter @TwitterIndia #IITDelhi pic.twitter.com/hgHTNYQUbM— Tech2 (@tech2eets) November 12, 2018
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